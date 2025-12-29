蔣萬安赴中大談「科技治理」 張雅琳轟避談小紅書：難道只是傳聲筒？

即時中心／顏一軒、陳治甬報導

台北市長蔣萬安「一天來回」鐵人行程前往中國上海參加雙城論壇的隔天，解放軍東部戰區今（29）日宣布進行名為「正義使命-2025」的圍台實彈軍演。對此，民進黨立法院黨團副書記長張雅琳表示，蔣萬安在論壇中大談「科技治理」，卻避談「小紅書」所造成的個資疑慮、兒少隱憂等問題，質疑蔣市長難道此行赴中，如果只說「把話帶到」，難道他只是一個傳聲筒嗎？





今早9時40分，民進黨團召開「軍演演給誰看？國民黨還擋嗎？國防預算刻不容緩」記者會，包含幹事長鍾佳濱、副幹事長范雲、沈伯洋與副書記長張雅琳共同出席。

張雅琳指出，蔣萬安此次在雙城論壇中以「科技帶來生活」做為講題，談及用AI來結合1999、以人為本，讓市民可以發聲，藉此處理一些問題，同時他也提到數位學生證如何結合來守護兒少健康，講得冠冕堂皇但從頭都不敢講清楚。

她提及，大家非常清楚知道，小紅書這兩年來已發生1700件詐騙案，造成人民損失2.5億元，而且包含資安檢測15項全數不合格，是最糟糕的一個跨境社群平台，它可能會過度收集相片、相簿、剪貼簿與生物特徵等用戶個資，並拿去再利用。

張雅琳說，澳洲已提出警告，AI世代可能會結合相關科技把詐騙變得更無所不到，這會對兒少產生非常大的影響，而當中也涉及假網拍、假投資，更重要的是當人民受影響的時候，對於我國政府數次要求小紅書回應，但對方卻已讀不回，亦不在此設立「代表法人」。

張雅琳續批，當台灣孩子遇到這樣的問題、在講科技改變生活之際，蔣萬安卻不敢把這件事講清楚，只有含糊一句說有把話帶到，難道他只是一個傳聲筒嗎？她強調，台北需要一個真正能守護兒少，把話講清楚的人，如果只談科技帶來的便利性，卻不提其風險，這就是一位不敢為兒少安全發言的市長，他所有的發言只怕得罪中國，於兒少來說是相當失望的。







