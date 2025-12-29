蔣萬安赴中隔天突軍演 鍾佳濱不忍了：裴洛西當年訪台也是如此

即時中心／顏一軒、陳治甬報導

台北市長蔣萬安「一天來回」鐵人行程前往中國上海參加雙城論壇的隔天，解放軍東部戰區今（29）日突然宣布進行名為「正義使命-2025」的圍台實彈軍演，範圍涵蓋台灣海峽、台灣西南部海域等。對此，民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱質疑，為何時間點配合地這麼巧？回顧美國眾議院榮譽議長裴洛西（Nancy Pelosi）2022年8月2日卸任前以議長身分訪台，中共就揚言要給她好看，當時也是「意思意思」軍演一下。





今早9時40分，民進黨立法院黨團召開「軍演演給誰看？國民黨還擋嗎？國防預算刻不容緩」記者會，包含鍾佳濱、副幹事長范雲、沈伯洋與書記長陳培瑜共同出席。

針對中共再度展開繞台軍演，鍾佳濱指出，蔣萬安市長就任3年來已二度造訪上海，這次雙城論壇才剛結束、蔣市長離開上海，中國解放軍馬上就展開繞台軍演。

他質疑，為何時機配合地這麼巧？蔣萬安在選前到底對於雙城論壇做了什麼承諾，中共又給了他什麼樣的回應？

鍾佳濱說，回顧中共軍演，往往伴隨著台灣的一些重要事件，譬如裴洛西2022年來到台灣，中共就揚言要給她好看，但直到裴洛西抵台後，中共就「意思意思」軍演一下，顯然對於美國有所忌憚，然而蔣萬安過去在擔任市長前曾對市民承諾（中國機艦不再擾台，才辦雙城論壇），然而這次去上海講了什麼、中共又怎麼回應？







