蔣萬安赴北市議會 媒體堵訪 (圖)

台北市長蔣萬安（前左）28日下午赴台北市議會接受市政總質詢，會前被媒體堵訪詢問上午跨局處會議內容。

中央社記者陳昱婷攝 114年11月28日

