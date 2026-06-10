蔣萬安赴大龍老人住宅 與長輩互動（2） (圖)

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與傅子純情同母子！資深女星憶暖舉 慟嘆「親生兒女也未必做得到」
出道超過24年、曾演出《新兵日記》等戲劇的演員傅子純，近日剛從印尼峇里島度假返台，7日下午16時許因「急性血癌」（白血病）病逝於淡水馬偕醫院，享年46歲。突如其來的消息讓親友、粉絲難以接受。資深女星鍾佳蓁也分享和傅子純相處的點滴，心痛如絞悲訴「我知道這條路任何人早或晚都得走！但不是現在啊，兒子。」
新台幣爆逾1488億元巨量！史上第二大 匯價創半個月最低
股匯脫鉤！台股今（9）日強彈 1,201 點、收復先前三分之二失土，但新台幣匯率卻「走自己的路」。在多方激烈多空交鋒下，台北匯市狂飆出 47.46 億美元（約新台幣 1,488 億元），一舉刷新歷史第二大紀錄，新台幣兌美元終場以 31.618 元、貶值 3.8 分作收。
夏天廁所總飄異味？家事達人教1招天然除臭 過期茶葉也能派上用場
夏天一到，廁所常因悶熱產生異味，讓人難以忍受。對此，家事達人陳映如分享，若是想要緩解潮濕悶熱的異味，除了保持乾燥、加強通風以外，也可以準備一些乾燥茶葉，放在薰香燈上方的小盤中，點上蠟燭慢慢加熱。她說明，隨溫度上升，茶葉會散發出淡淡的焙茶香氣，讓空氣中瀰漫著溫暖又舒服的茶香。
下雨天「這4種水果」先別買！老闆曝隱藏地雷：外表看不出來
近日全台受鋒面影響各地降雨不斷，出門採買食物時相當辛苦，許多民眾會趁著出門到超市、市場將需要的東西一次買齊，也會順手帶些水果回家。不過經營水果店多年的老闆阿毛就特別提醒，下雨天挑選水果藏有大學問，雨天過後有些水果雖然看起來好好的，但其實買回家很容易出狀況，其中就點名西瓜、鳳梨、木瓜、哈密瓜。
還沒解渴？全台4水庫蓄水率跌破2成 這水庫竟0%見底了
近幾日梅雨鋒面發威，全台各地接連降下大雷雨，水利署表示，此波降雨預計可提供近2.5億噸水量，約1.3億噸水已入庫，讓原本水情吃緊的南部地區終於「解渴」。目前全台有9座水庫蓄水量未達40％，其中1座水庫蓄水量為0%，不過新竹寶山水庫蓄水量達100%。
滿地血跡！基隆KTV少年鬥毆 他撂人尋仇反遭砍
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6月中旬「你的緣分來了」！3星座結束感情空窗，良緣已悄悄敲門
你有沒有這種時刻？無意間滑到兩年前的對話紀錄，卻發現內心已經波瀾不驚。原來我們在等的，從來不只是某個人，而是自己準備好的那個瞬間。6月中旬，這三個星座的空窗期即將結束，緣分正在門外輕輕叩門。
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台南塑膠倉庫大火 55名消防員衝火場漏夜灌救
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年賺5百萬被動收入！56歲侯昌明消失螢光幕 半退休「驚人近況」曝光
56歲侯昌明和曾雅蘭婚後育有一雙兒女，一家四口家庭生活美滿，已半退休的侯昌明先前曾透露夫妻倆長年投資房產、股票跟基金，一年有500萬被動收入，兩個小孩在美國紐約求學4年估計燒3千萬。近期全家展開日本之旅，正當一家人在關西機場前往京都的電車上享受假期時，一場因搬運行李而起的異國偶遇，意外觸動了他的內心深處，讓他有感而發。蔡維歆
基隆「4.5星秘境旅宿」7月熄燈 大票人錯愕：唯一的新飯店倒了
海洋科技博物館（海科館）車站旁的「HOTEL BEGINS 倉箱蜜境文旅」為基隆特色旅宿之一，它緊鄰山區又靠海，並將基隆在地生態、文化結合，在Google上有4.5顆星好評。如今業者官方臉書公告，飯店將在2026年7月15日結束營運，讓不少住過的人感嘆「上週才剛入住，沒想到就要歇業了」、「基隆唯一的新飯店竟然就這樣倒了」。
鼻過敏發作難根治 台北慈濟新術式助患者重獲新生
（記者陳志仁／新北報導）38歲黃先生自幼深受過敏性鼻炎所苦，長年飽受鼻塞、流鼻水及打噴嚏困擾，即使接受下鼻甲切 […]
就是來報恩～4生肖小孩天生最孝順！「這位」從小就讓父母超省心、長大更成家裡頂梁柱
有些孩子從小就讓父母操碎了心，但也有一種孩子，好像天生就特別懂事，不只貼心、有責任感，長大後更常把家人放在心上。這類型的小孩，也許不一定最會表達愛，但總能在關鍵時刻讓父母感受到溫暖與依靠。對很多爸媽來
《鐵拳教育》爆紅有台灣演員！Rina「驚人背景」曝光嗨喊：沒被剪掉
Netflix韓劇《鐵拳教育》上線後迅速席捲全球排行榜，不僅登上包含台灣25個國家及地區收視冠軍，更在南韓教育界掀起熱烈討論。如今劇中台灣演員也身分曝光，10日一名台灣女孩Rina發文自己正是《鐵拳教育》中的學生臨演，好幾幕畫面她都出現在角落中，雖然沒任何台詞，但有些清楚拍到正臉，讓她開心直呼：「OMG大家～我也是算上過Netflix第一名的人了」。
14年神仙眷侶仍情斷！秀英、鄭敬淏證實分手 曾談結婚也沒等到那
根據韓媒《TenAsia》及《SPOTV News》報導，秀英所屬經紀公司Saram Entertainment表示，兩人最近確實已經分手，未來將以關係良好的同事身分繼續相處。鄭敬淏方面也證實消息，表示兩人近年因工作行程愈來愈忙碌，關係逐漸疏遠，經過深思熟慮後決定整理這段感情，和平結束14年...
台積電漲不動？外資連5砍6.4萬張 老手點出3大原因「留意這類股」
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導台股昨（9）日加權指數噴發1,201.66點，漲幅2.76%，以44,704.44點作收。證交所統計，8日外資賣超938.51億元，9日再度重手調節...
蔣萬安被酸沒料？她揭「1致命關鍵」：很沒存在感的市長
不少人認為台北市長蔣萬安「沒料」，甚至被批評法學知識差。對此，網紅陳沂表示，看了蔣萬安的學經歷、施政表現後，並不覺得他沒料，「只能說就是中規中矩沒什麼特色，說不出他的政績，但也想不到他犯了什麼錯」。
為錢撕舊情／獨家！小S班底翻臉前未婚夫 張琳被控欠200萬不還
從女團「Sun Lady」出身的藝人張琳，近年以創業家的身分登上《小姐不熙娣》，成為固定班底，人氣逐漸攀升，但卻遇到感情上的大麻煩，她遭前未婚夫在社群上點名欠債兩百萬元未還，質疑她過著奢侈生活卻封鎖債主，雙方各執一詞，徹底翻臉。
沈伯洋拋5方向為公務員減壓 他翻出一段質詢畫面狠打臉
民進黨參選人沈伯洋昨（9日）提5點公務員減壓方向，並稱一個連自己員工都照顧不好的市府，很難真的照顧好這座城市，因此他想先改善工作環境，如此公務人員才能更好的執行施政。對此，國民黨港湖議員參選人陳冠安表示，有臉提照顧公務員？這句話，真的是要還給民進黨、還給沈伯洋；他並指出，今年3月底外交部也被爆職場霸凌，當時許多立委都透過質詢來加以關心，然而作為外交國防委員會的委員，沈伯洋在質詢時卻絲毫不關心霸凌事件。
小一兒在校掉乳牙！家長怒控老師沒顧好 揪醫問「這句」眾人全看傻
近期校園親師衝突頻傳，不少教師坦言，如今教學壓力愈來愈沉重，深怕一不小心就遇上「恐龍家長」。近日就有一名特殊教育老師分享，班上一名小一學生在校期間自然掉落乳牙，老師不僅第一時間妥善保存牙齒，還於放學時親自交還家長，沒想到卻遭家長質疑「沒有把孩子顧好」，甚至進一步詢問牙醫是否能向老師或校方求償，離譜情節曝光後，引發網友熱議。