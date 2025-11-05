蔣萬安赴市議會進行專案報告 說明輝達總部用地規劃、財劃法修法影響及留才攬才策略

蔣萬安赴市議會進行專案報告。(記者王誌成攝)

記者王誌成／台北報導

台北市長蔣萬安五日赴市議會進行專案報告，針對「爭取輝達海外總部設立台北之用地規劃」、「台北市產業廊帶概況及招商策略與夜經濟發展規劃」、「財劃法修法對北市收支影響」及「因應缺工挑戰下留才攬才與智慧化施政略」等四大議題，向議會說明市府最新進展與具體作為。

蔣萬安表示，自去年輝達與市府接洽以來，最終促成輝達確認海外企業總部將落腳北投士林科技園區Ｔ１７、１８基地。新光人壽亦於十月底同意與北市府合意終止地上權契約，市府預計於本月完成解約並收回土地，期盼明年初與輝達簽訂地上權契約，全力加速此項全球矚目的重大投資案落地。

此外，北市府同步推動都市計畫變更及專案設定地上權程序，並積極完善北士科的生活、交通與公共建設機能，包括社宅供應將突破一千二百戶，捷運北環段全線動工，將大幅縮短雙北通勤時間，帶動北士科、內湖與南港形成ＡＩ科技產業聚落。

針對《財政劃分法》修法後的影響，蔣萬安強調，台北未來十年捷運、社宅、校舍、場館等重大建設需求高達至少四千八百億元，在財政負擔沉重及債務待償還六百二十四億元的情況下，現階段不具以賸餘的市民老本普發現金的條件。

面對缺工與人才流動挑戰，蔣萬安指出，市府缺額率約百分之六，為留才攬才已成功爭取多項待遇調整，包括工程人員專業加給、留任獎金、動物員危險加給等，並推動彈性上班、托嬰設施擴建及心理健康支持措施。

蔣萬安強調，台北正迎來產業革新與城市轉型的關鍵時刻，北市府將兼顧財政穩健與城市發展，以ＡＩ科技、青年創意與藝文活力為軸心，打造「最宜居、最幸福、最智慧」的國際ＡＩ首都。