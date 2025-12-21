蔣萬安赴臺大醫院致謝 肯定醫師救援1219事件傷患

▲臺北市長蔣萬安向即刻救援顏醫師轉達病患感謝。

【互傳媒／記者 陳德儀／台北 報導】針對1219事件，臺北市長蔣萬安及北市府陸續探視多名傷患及家屬，其中黃女士曾透露特別想感謝當時救治她的二位醫師。經市府確認即為曾任臺大醫院急診部主任的顏瑞昇醫師及其女兒顏均蓉醫師父女檔。蔣萬安今(21)日特前往臺大醫院拜訪二位醫師，並當場透過視訊傳達黃女士深切的感謝，除肯定醫師專業救援、市民互助的精神，也感謝臺大醫院救治病患的付出。

蔣萬安指出，在探訪傷者過程中，目前仍於中興院區休養的一名傷者黃女士特別向市府反映，於事件發生當下，在極度驚慌與不安的情況中，第一時間即有二位醫師主動上前，提供專業的傷勢評估、止血包紮、情緒安撫，並協助現場進行傷患檢傷分類及指揮調度，與警消及醫療人員密切配合，讓她深受感動。

在視訊過程，黃女士表示事發時一度擔心自身傷勢是否需立即送往大型醫學中心，但顏醫師憑藉其豐富的急診醫療經驗，清楚說明中興院區同樣具備完善的醫療量能與照護品質，成功穩定其情緒，也讓她能安心接受後續治療。她因此特別囑託市府務必協助尋找當時現場的二位醫師，想要親自表達感謝之意。

蔣萬安則表示，市府隨即確認該名醫師為曾任臺大醫院急診部主任的顏瑞昇醫師，及其女兒顏均蓉醫師父女檔。事發當天，父女二人正巧行經事發地點，見大量救護車聚集，立即判斷為重大傷害事件，主動前往消防局所設立之救護站協助。市府今日特別代為轉交黃女士親筆書寫的感謝卡與花束，並安排視訊方式，讓傷者在休養期間親自向二位顏醫師致意，視訊過程溫馨感人。

會後顏瑞昇醫師接受媒體訪問時表示，當時現場為典型大量傷患狀況，身為急診專科醫師，第一時間的責任即是協助評估傷勢、判斷潛在風險，並確保每一名傷者能被送往最適合的醫療院所。顏醫師指出，由於現場已有OHCA個案由多名人員全力處置，其餘多名傷者仍需即時評估生命徵象與傷勢穩定度，因此逐一進行檢視，並針對頸部穿刺傷、腹部穿刺傷等高風險狀況，建議優先送往創傷中心或鄰近具備處置能力之醫院。顏醫師強調，此舉是醫師本於職責的自然反應。

顏瑞昇醫師亦高度肯定北市緊急醫療救護體系的應變能力，他指出消防局迅速設立救護站、救護技術員在包紮止血及急救處置上專業得宜，警方亦即時完成維安任務，整體指揮體系與病患分流運作順暢，展現高度專業水準。

蔣萬安感性說道，這起事件雖令人悲痛，卻也再次看見城市中醫護人員的專業、警消的投入，以及市民彼此守望相助的溫暖力量。黃女士在自身傷勢獲得初步控制後，主動表示願意等待，讓傷勢更嚴重者優先送醫；同時她亦即時報案並提供修正後的正確地址，協助警消單位迅速抵達事發地點，對整體救援行動具有實質助益，市府對此亦表達高度肯定與感謝。

在結束臺大醫院的訪視後，蔣萬安接續再次前往慰問五位安置在不同醫院的傷者。蔣萬安強調，市府將持續陪伴傷者與家屬走過復原之路，並與市民共同努力，讓社會更安全、更有溫度。