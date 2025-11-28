中央社

蔣萬安赴議會接受市政總質詢 會前受訪 (圖)

The Central News Agency 中央通訊社

台北市長蔣萬安（前中）28日赴議會接受市政總質詢，會前接受媒體聯訪，回應萬華雙和市場火警相關議題。

中央社記者翁睿坤攝 114年11月28日

