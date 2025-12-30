蔣萬安赴議會贈水果 綠喊中央總預算付委、酸雙城論壇返台就軍演

台北市長蔣萬安今赴議會各委員會贈水果致意。 圖：周煊惠 / 攝

[Newtalk新聞]

台北市議會各委員會正在審查預算，市長蔣萬安、議長戴錫欽今（30日）下午赴議會六大委員會贈送水果慰勞致意，民進黨議員林延鳳、李建昌喊話要蔣萬安發揮影響力，讓卡在立法院的中央總預算案趕快付委審查；另一民進黨議員許淑華則酸，怎麼才去上海出席雙城論壇回來，中國馬上進行軍演？

蔣萬安下午赴北市議會各委員會贈水果，向辛苦審預算的議員們致意，他踏入議會時，面對媒體詢問，外界質疑他雙城論壇返台後，中共解放軍就宣布以「正義使命-2025」之名的軍演，民進黨立委王世堅逆風挺蔣，認為他這次做得剛剛好？蔣萬安並未回應，僅多次回稱「謝謝、謝謝」。

廣告 廣告

蔣萬安在戴錫欽陪同下，一一拜會交通、警衛、工務、教育、財建及民政等各委員會，蔣到警衛委員會與議員合照完時，林延鳳當場表示，他們剛好討論到醫護人員首都加給，衛生局說有發文給衛福部，希望爭取預算，但也牽扯到總預算分配，希望蔣萬安跟藍委說，快一點審預算，可以成功爭取首都加給。

蔣萬安到工務委員會時，李建昌也當場向蔣萬安喊話，工務委員會審各局處預算今下午都已二讀，希望蔣萬安發揮影響力，「中央總預算趕快付委審查，好不好？」蔣萬安則用沒有很輪轉的台語笑回：「我現在不是立委了……」李建昌直言「你老大耶！」一旁的民進黨議員洪健益也說「你（蔣萬安）叫我們審預算審半天，中央不讓我們過，也沒有錢也沒有用啊！」

隨後，蔣萬安前往民政委員會時，許淑華笑稱，怎麼蔣萬安雙城論壇才回來，中共就圍台軍演？為什麼要軍演？許還問了幾次，蔣則有些尷尬地迴避，僅說「謝謝」，而民眾黨議員林珍羽則幫緩頰稱，「沒有啦，那是賴總統的職責。」

查看原文

更多Newtalk新聞報導

藍營新竹縣長提名搶太兇今協調 他退選、她聲明喊回到制度

昨雙城論壇落幕、今中共突軍演？蔣萬安：嚴厲譴責、也要為政者克制

台北市長蔣萬安今赴議會各委員會贈水果致意。 圖：周煊惠 / 攝

台北市長蔣萬安今赴議會各委員會贈水果致意。 圖：周煊惠 / 攝