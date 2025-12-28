蔣萬安赴雙城主論壇致詞 提起「民國8年」五四運動

台北上海雙城論壇27、28日登場，台北市長蔣萬安今（28日）赴上海參與主論壇。（圖／北市府提供）

台北上海雙城論壇27、28日登場，台北市長蔣萬安今（28日）赴上海參與主論壇。他致詞時提及民國8年「五四運動」，呼應雙城論壇的主軸「科技改變生活」；並提到近期在台北發生的隨機攻擊事件，強調一個人本的城市，應該是能應變的韌性城市，因此為政者要捍衛珍視的「人本價值」。

蔣萬安今說，這是他第2次以台北市長的身份來到上海出席雙城論壇，這一趟來真是不容易。他在來上海的途中，飛越台灣海峽；不禁想起數百年來海峽見證過先民橫渡黑水溝，見證過二戰的殘酷，見證過1949年兩岸人民的悲歡離合；也見證過兩岸的和平交流，「我相信大家更關心的，是未來雙城之間、甚至是海峽兩岸，將如何發展？」

蔣萬安表示，在台灣有人支持對話，有人質疑交流；在大環境跌宕起伏的此刻，他持續為了雙城論壇而努力堅持。因為他始終相信，「接觸」比「牴觸」好，「對話」比「對抗」好，「了解」比「誤解」好，「互動」比「衝突」好。「雙城好，兩岸好！」

蔣萬安指出，「雙城論壇」是兩岸之間持續至今唯有的官方對話平台，相互交流，彼此借鏡。而今年「雙城論壇」的主軸是「科技改變生活」，很多人以為，科技走到了今天的AI時代，人的角色也許越來越淡泊；但他認為恰恰相反，尤其在市政治理上面，更應該要珍視我們以「以人為本」核心價值。

蔣萬安說，身為台北市長，他念茲在茲的是科技如何幫助貼近每一位市民朋友。像是民國8年「五四運動」，喊出的「德先生」、「賽先生」，喚起華人世界對這兩大議題的追索；從我們的時代來看，賽先生就是科技與AI；從我們的文化來看，德先生就是「民為邦本，本固邦寧」；市政治理，就是要「服務市民」、「貼近市民」「尊重市民」。

蔣萬安說，不管是德先生也好，賽先生也罷，都是要「以人為本」，而這個「人」，不是集合名詞，而是要落實在每一個不同的人身上。「我們談民主，談科學，談市政，談治理，如果只注意到百分比的大多數，那是施政的高度；但如果我們注意到百分比的個位數或小數點，那是施政的溫度」。

蔣萬安直言，施政的高度讓城市壯大，但施政的溫度讓城市偉大，他對自己的期許是，擘劃建設的高度，是市長職責所在，但確保施政的溫度，則是政治人物的良知所在。

蔣萬安也提及，在他到上海前，台北發生了不幸的「1219」隨機攻擊事件，造成社會不安。這起事件給了警醒，城市的確存在風險。但案發當下，有民眾挺身而出、見義勇為，甚至不惜犧牲生命；事後市民熱誠捐輸，同心悼念，證明了城市的溫暖無所不在，令人非常感動。

蔣萬安說，一個人本的城市，不是沒有危機發生；一個人本的城市，應該是能應變的韌性城市。因此，為政者的責任，是要降低風險，控管危機，守護人民，捍衛我們珍視的「人本價值」。他也要懇切地呼籲，在不久的將來，當大家談論到台灣海峽的時候，想到的不再是波濤與呼嘯，而是和平與繁榮，「這是我的期待，也是我一直努力的目標。祝福這一屆的雙城論壇圓滿成功。」



