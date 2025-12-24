蔣萬安赴雙城論壇僅「1日快閃」 林奕華：上海方已充分理解

台北、上海雙城論壇將於27、28日在中國上海登場，台北市長蔣萬安僅會參加28日的主論壇，並於當日來回。（資料照／李智為攝）

台北、上海雙城論壇將於27、28日在中國上海登場，不過，因為19日台北市發生隨機攻擊事件，面對接下來最大型的跨年活動將嚴陣以待，台北市長蔣萬安僅會參加28日的主論壇，並於當日來回，以坐鎮台北。台北市副市長林奕華今（24日）表示，市府盡力取得上海方的理解，而上海也能充分理解其兼顧做法。

台北市府昨指出，為因應12月19日發生的無差別攻擊事件，蔣萬安第一時間要求全市、全面提升維安層級，連日親自主持1219事件緊急維安應變小組會議，緊盯案件調查進度、公共場所及重大活動的維安強化、傷者慰問與安撫民心的具體進展。

市府表示，蔣萬安認為當前首要之務仍是守護市民安全與城市秩序，為盡可能坐鎮台北安定民心，同時兼顧已持續15年的雙城論壇交流，因而縮短個人出訪行程。因此蔣萬安將於28日當日返回台北；市府主團仍依原訂行程，由林奕華率團於12月27日出發。

蔣萬安今參加台北市議員就職3周年活動，會前受訪指出，雙城論壇維持了15年，一直以來就是進行兩座城市的市政交流；這次也是因應1219事件發生之後，接下來台北市的各項大型活動，要確保各項的維安部署到位。

蔣萬安說，所以這一次為期2天的雙城論壇活動，他就是出席28號上午的主論壇。基本上就是雙城好、兩岸好，希望能夠持續維持兩市之間各方面的市政交流。

林奕華受訪時也表示，台北市發生這樣的憾事，市長能夠坐鎮台北市，角色當然很重要。但因為雙城論壇又進行了15年，市府想辦法取得上海方的理解，但其實上海方充分理解市長的「兼顧」做法。



