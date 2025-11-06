政治中心／綜合報導

原定今年9月舉辦的雙城論壇，因為MOU引發疑慮延期，今天的最新消息是，12月25日即將登場！陸委會副主委梁文傑表示，備忘錄已經審查完，只有行程需要審查，會站在幫助的角度，被問到會不會擔心北京逼蔣萬安表態？梁文傑表示，相信蔣萬安的智慧。

台北市議員（國）曾獻瑩vs.台北市長蔣萬安：「蔣市長我們今年跟上海的雙城論壇，主題叫做AI與城市治理，請問市長還記得嗎？，那市長今年的雙城論壇你會去嗎？。」

台北市長蔣萬安親口證實，九月底臨時取消的雙城論壇，起死回生了！

蔣萬安赴雙城論壇恐被逼表態 梁文傑：相信蔣的智慧

蔣萬安赴雙城論壇恐被逼表態梁文傑回應相信蔣的智慧。（圖／民視新聞）

台北市議員（國）曾獻瑩vs.台北市長蔣萬安：「我們當然希望能夠成行，終究已經辦了15屆，我們希望能夠按照往例，進行城市的交流。」

陸委會副主委梁文傑：「上次的兩次備忘錄，基本上中央政府這邊的意見已經審查完畢，沒有什麼差異的話，那基本上備忘錄的部分就不用審查，需要審查的是行程的部分。」

根據了解，雙城論壇將於12月25、26、27日三日舉行，雖然陸委會表達願意幫忙，但梁文傑有話要提醒蔣市長。

陸委會副主委梁文傑：「如果中方有要求，恐怕不令人意外，畢竟因為大家看到說，國民黨的副主席蕭旭岑，上個禮拜他已經在宋濤面前表示說，兩岸都是炎黃子孫，那應該在堅持九二共識的基礎上，為中華民族偉大復興奮鬥。」

蔣萬安赴雙城論壇恐被逼表態梁文傑回應相信蔣的智慧。（圖／民視新聞）國民黨新任副主席蕭旭岑上任前夕，赴中會見國台辦主任宋濤，讓國台辦抓到機會猛吃台灣豆腐，說要與台灣各政黨共謀統一，如今蔣萬安下個月就要出發，梁文傑先幫忙沙盤推演。

陸委會副主委梁文傑：「這是因為鄭麗文當選國民黨主席後，兩岸關係要進入新的階段，蔣萬安市長身為台灣首都市長，他也是身為國民黨員，他恐怕也要對因應新階段來做表態，我想陸方可能會期望這個，但是我相信蔣萬安市長會有他的智慧。」

雙城論壇預定下個月底登場，在國民黨新主席上任後，敏感度有增無減。

原文出處：蔣萬安赴雙城論壇恐被逼表態 梁文傑：相信蔣的智慧

