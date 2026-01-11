蔣萬安超夯！悠遊卡董事曝 他現身尾牙員工飯都不吃瘋搶合照

曾任Yahoo亞太區總經理的鄒開蓮，目前擔任悠遊卡公司董事，她在臉書發文透露，台北市長蔣萬安參加悠遊卡公司尾牙，現場員工飯都不吃了，紛紛擠到前面要跟市長拍照，她直言，蔣萬安展現出難得的領袖魅力，這樣的吸引力並非來自官位或外表，而是源自於領導者的溫度。

蔣萬安現身悠遊卡公司尾牙。（圖／鄒開蓮臉書）

鄒開蓮指出，她日前出席悠遊卡公司的尾牙活動時，蔣萬安也到場致意，現場隨即引發一陣騷動。她觀察到，員工飯都不吃了，紛紛擠到前面只為了跟市長拍照，讓她更能理解為何蔣萬安無論走到哪裡，都能吸引民眾主動靠近。

鄒開蓮表示，這樣的吸引力關鍵在於蔣萬安的溝通方式。她提到，蔣萬安講話從不看稿，不官腔官調，每個人都聽得懂。鄒開蓮也觀察到，蔣萬安與人交談時會直視對方的眼睛，讓人真切感受到他是真的在乎，不只是表面的客氣與禮貌，而是有想法、有見地，卻不居高臨下。

鄒開蓮在貼文中總結，讓人願意聽你說話的關鍵，從來不是聲量，而是是否真正把人放在眼裡，這就是領導者的溫度。她也提到，自己受邀擔任悠遊卡公司董事，對於團隊去年在逆勢中交出亮眼成績，感到與有榮焉，認為值得喝采。

