蔣萬安超寵殷瑋「猛拉李多慧」鬧片流出！吳靜怡怒開轟：皇上都會滿足他

政治中心／曾郁雅報導

台北市長蔣萬安於9日接受議會質詢期間，台北市研考會主委殷瑋頻頻自行接話回應，與民進黨議員何孟樺來回交鋒的畫面成為焦點，也進一步引發外界關注殷瑋近期頻繁現身議題。資深媒體人黃智賢更在直播中翻出一段過往畫面，記錄蔣萬安牽著與台北市政府合作的啦啦隊女神李多慧，安排李多慧與殷瑋站在一起合影的過程，讓黃智賢看後直言「整個人很不舒服」。相關畫面曝光後，也讓政治評論員吳靜怡在民視《台灣最前線》忍不住開轟。

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蔣萬安超寵殷瑋「猛拉李多慧」鬧片流出！吳靜怡見1幕怒開轟：皇上都會滿足他

蔣萬安、殷偉與女神李多慧公開互動在被挖出。（圖／台灣最前線）

蔣萬安牽李多慧站C位 殷瑋同框畫面再被翻出

資深媒體人黃智賢10日在直播中，翻出2024年台北市政府與韓籍啦啦隊女神李多慧合作活動的畫面提出質疑。畫面中，蔣萬安突然向主持人喊道：「等一下！」、「多慧來這邊！」，接著親自牽起李多慧的手，將她帶到中央「C位」，同時，現場人員起鬨並將殷瑋推到身旁，讓兩人在舞台正中央互動。此時主持人也笑著圓場表示：「沒有問題喔！」、「自己加的環節」，似乎表達這是蔣萬安臨時起意的安排。

蔣萬安超寵殷偉「猛拉李多慧」鬧片流出！吳靜怡見1幕怒開轟：皇上都會滿足他

黃智賢在直播中播放活動片段，質疑當時由蔣萬安牽著李多慧至舞台中央與殷瑋合影的安排。（圖／民視資料照）

黃智賢看傻眼 質疑殷瑋受重視程度

畫面中，時任台北市首任青年局長的殷瑋也靦腆比心，與身旁的李多慧合影，隨後蔣萬安表示，當天邀請李多慧出席活動的規劃，都是由青年局負責。此話一出，現場再度露出意味深長的笑容，隨即有人提問：「所以是殷瑋局長要的，不是你（蔣萬安）要的？」對此，蔣萬安笑回：「這你講的！」殷瑋則站在蔣萬安身後接話：「市長都這麼說了……」，並未否認，黃智賢評論這段畫面時表示，她不知道李多慧是否喜歡被牽手，但稱讚李多慧相當敬業，不過她認為這樣的互動「不應該發生」，也無法理解當時活動的安排方式，黃智賢更感嘆：「但是可見……殷瑋很受市長重視，殷瑋喜歡的東西、殷瑋想要的東西，都要得到、都要滿足，這什麼東西啊？」

蔣萬安超寵殷偉「猛拉李多慧」鬧片流出！吳靜怡見1幕怒開轟：皇上都會滿足他

民視政論節目《台灣最前線》隨後重提該段畫面，討論蔣萬安與殷瑋之間的互動關係。（圖／民視資料照）

吳靜怡開轟：殷瑋喜歡什麼「皇上都會給」

對此，民視《台灣最前線》也重新找出2024年6月1日青年局揭牌活動畫面進行討論。主持人許仲江質疑，究竟是蔣萬安特別欣賞殷瑋，還是兩人私下關係格外密切，「蔣萬安對殷瑋是不是言聽計從？對殷瑋究竟寵愛到什麼程度？」甚至連殷瑋的喜好都瞭若指掌，畫面再度曝光後，也讓政治評論員吳靜怡忍不住開轟，直言蔣萬安就是在向外界傳達「我是挺殷瑋的」。她更以戲謔口吻比喻：「殷瑋喜歡什麼，皇上都會滿足他、皇上都會給他。」吳靜怡批評，這類公開活動場合，很少看到縣市首長會親自牽著被許多人視為「女神」的李多慧，還刻意安排這樣的互動橋段，讓她痛批：「莫名其妙！」

蔣萬安超寵殷偉「猛拉李多慧」鬧片流出！吳靜怡見1幕怒開轟：皇上都會滿足他

吳靜怡直言無法認同當時的操作方式，並批評活動現場安排「莫名其妙」，相關話題再度引發熱議。（圖／民視資料照）





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