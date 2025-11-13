蔣萬安躺著連任？沈富雄放話：落選我養他

▲外界熱議台北市長蔣萬安是躺著選都能連任。（圖／北市府提供）

[NOWnews今日新聞] 2026年縣市長選戰逐漸升溫，台北市長之戰備受外界關注，身為「現象級」政治人物的民進黨立委王世堅，再三強調自己不會參選，並坦言「不想輸給蔣家後代」，同時也預言蔣萬安95%會連任，引發外界熱議蔣是躺著都能選贏。然而，民眾黨北市議員林珍羽不這麼看，直言王世堅根本是在「陷害蔣萬安」；前立委沈富雄則放話，若蔣萬安落選：「我養他！」

林珍羽今（13）日在《NOWNEWS今日新聞》的自製網路節目《鄉民大學問》中表示，參選的人最怕人家說「躺著選」，王世堅就是在陷害蔣萬安，她直言根本沒有這種事，儘管這4年在議會的強力監督之下，蔣萬安有進步，但有沒有厲害到能躺著選？她可不這麼認為。

林珍羽續指，民進黨現在一軍都不動，但二軍躍躍欲試，蔣萬安更要小心，像是輝達（NVIDIA）亞洲總部將進駐北士科T17、T18，朝野黨團一致通過新光人壽的解約金內容，不過民進黨立委王義川卻質疑，台北市政府有圖利之嫌。林珍羽批評，有這些老鼠屎在，只要有損台灣經濟發展，「我都認為他選不上」！

「所以說蔣萬安有沒有躺著選？我跟你保證絕對沒有！」林珍羽強調，任何一個要選舉的人，都沒有膽識說自己是躺著選，「王世堅害他的啦！」；同台來賓沈富雄則反駁，他斷言蔣萬安100％當選，主持人補充說道：「如果落選，你退出政壇？」沈大佬回應「不是，到我家吃飯，我養他！」更笑稱自己最近認養很多人。

