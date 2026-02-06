蔣萬安輔選腳步恐被她拖住？吳子嘉斷言台北市長選舉結果：百分百投這人

2026九合一大選將在11月28日舉行投票，領先一步展開縣市長提名作業的民進黨，近日正式提名屏東縣長周春米、澎湖縣長陳光復競選連任，在台南、高雄激烈初選結果出爐後陸續完成布局，然而在首都台北市方面，雖有壯闊台灣創辦人吳怡農表態參選，但綠營人選至今遲未確定。媒體人吳子嘉5日在直播節目中提到，從許多調查看，台北市長蔣萬安百分百會當選。

國民黨主席鄭麗文日前接受《經濟學人》專訪時再度讓「我是中國人」議題引發討論，她表示，「若回歸中華民國憲法的規定，我們也是所謂的中國人！」而在媒體追問下，台北市長蔣萬安4日回應，表示自己向來強調他是台灣人、是中華民國的國民。

2028總統美中公約數是誰？吳子嘉：蔣萬安

繼日前稱蔣萬安是2028最大公約數後，吳子嘉在《董事長開講》節目中談及鄭麗文的發言風格指出，究竟鄭麗文對國民黨選票是加分還是扣分，他認為當然是扣分；他並對比蔣萬安，直言若他選總統，機會大很多，因為美中都接受他，鄭麗文選總統只有中國支持，沒有未來的，「只能黨主席當個幾年！」



另外，在節目中針對網友提問，吳子嘉表示，從民調看，蔣萬安是有選票，台北市長百分百穩當選，但若要談到2028年總統，現在還太早了。他進一步說，能平衡美中的領袖對台灣才有重大貢獻，然而總統賴清德卻一直「抗中保台」；而蔣萬安現階段最重要的就是高票當選台北市長，自己是市民，一定會投給蔣萬安。

台北市長選情方面，日前在台美關稅談定後，傳出綠營人選若派出呼聲最高的行政院副院長鄭麗君，可能「拖住」蔣萬安到外縣市輔選，但蔣萬安受訪時對於力拚連任僅表示，距離選舉尚有一段時間，目前就是持續專注在市政，推動各項建設。

