蔣萬安輾壓綠營！郭正亮見「鄭麗君民調低」：賴清德非常心碎

2026年台北市長備受矚目，民調顯示，民進黨不論派出行政院長卓榮泰、行政院副院長鄭麗君，還是立委王世堅，均大幅落後現任市長蔣萬安。前立委郭正亮指出，在關稅談判中表現亮眼的鄭麗君，聲勢竟然和卓榮泰差不多低，這恐怕會讓總統賴清德「非常心碎」。

鄭麗君。（圖／中天新聞）

《震傳媒》日前公布台北市長選舉民調，結果顯示，王世堅與蔣萬安對決時，支持度為32.7%對52.0%，雙方差距19.3個百分點；卓榮泰對比蔣萬安為24.0%對62.7%，鄭麗君對比蔣萬安則為27.4%對60.4%。

郭正亮29日在政論節目《新聞大白話》表示，原本大家認為，鄭麗君能產生外溢效應，但實際上卻沒有。他指出，談判分成三部分，第一是美國對台的關稅降到15%，但若非傳產業者，怎麼會有感覺？第二是對美投資，「2500億加2500億美元，台積電送這麼大一個到美國，我覺得大部分的人是對這個有感覺」；還有第三個至今不敢公布，即進口關稅減讓。

賴清德。（圖／中天新聞）

郭正亮說，如果說卓榮泰有扯到大罷免、一大堆政治鬥爭讓人家很討厭，這可以理解，但鄭麗君怎麼跟卓榮泰差不多？「怎麼那麼低？我覺得這個會讓賴清德非常的心碎，奇怪王世堅怎麼變第一了？」

郭正亮指出，關稅談判結果出爐後，民進黨動員工商界、青鳥吹了大概有兩三個禮拜，但鄭麗君的聲勢始終起不來，「那我真的覺得是沒救了」。因為接下來還有壞消息要公布，進口關稅減讓結果很多人都在等，外界關注可能會在過年前宣布， 因為到了3月總是要把關稅協議送到立法院，屆時大家會質疑政府，是否都沒有做產業衝擊評估？相較以前台灣參加WTO還有ECFA時，行政院都有做產業衝擊評估，到時候看老百姓會如何反應？

蔣萬安。（圖／中天新聞）

本次民調由震傳媒出資委託山水民意研究股份有限公司執行，調查時間為2026年1月25日至1月26日，針對設籍台北市、年滿20歲的民眾為調查對象，透過CATI電腦輔助電話訪問系統進行電話訪問。家戶以訪問地區住宅電話用戶為抽樣架構，系統抽樣加尾2碼隨機方式抽出電話號碼；手機依NCC公布各行動電信業者核配字首，而後5碼隨機亂數抽出電話號碼。加權方式依內政部人口統計資料，進行地區、性別、年齡層、教育程度加權，以符合母體結構。成功完訪1,078人（加權前家戶537份、手機541份），在95%信心水準下，抽樣誤差約±2.99個百分點。

