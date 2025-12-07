蔣萬安轟民進黨禁小紅書變「共產黨」！劉世芳：台灣沒有共產黨

小紅書遭禁引發爭議，台北市長蔣萬安抨擊行政院，「反中反到自己變共產黨」。，「反中反到自己變共產黨」？對此，劉世芳今受訪表示，台灣沒有共產黨，台灣是一個自由民主法治的社會。

小紅書遭禁引發爭議，台北市長蔣萬安 抨擊行政院 ，「反中反到自己變共產黨」。

內政部日前宣布禁止大陸社群平台小紅書，理由是涉及詐騙及資安問題，引發各界議論。行政院長卓榮泰稱小紅書來自中國大陸，痛批「他們放任這種不自由的言論來傷害我們的言論自由，這個政府是不能接受的」。蔣萬安6日則回擊，反嗆卓反中反到自己變成共產黨，他認為人民會無法理解也沒辦法接受。

廣告 廣告

內政部長劉世芳。（圖/資料照）

劉世芳今天（7日）出席樹林濟安宮五朝圓醮祝聖大典暨團拜儀式。她受訪時表示，首先台灣沒有共產黨，台灣是一個自由民主法治的社會，那政府也一再強調內政部、警政署、刑事局所處分是根據詐防條例的第42條，她想來龍去脈都非常清楚。

對有人稱有箝制言論自由的部分，劉世芳指出，自己要請教一下提出這樣論調的人，是不是反對警政署要去打擊犯罪，尤其是打擊詐欺犯罪的部分，因為小紅書沒有在台灣落地，並不遵守台灣的自由法治、以及相關規範，就好像說有小偷到你家時，竟說小偷有行動自由，愛拿什麼東西就拿什麼東西。

延伸閱讀

聯準會降息預期！美股大漲逼近歷史新高

應曉薇女兒2026「代母出征」？本人發聲：選不選都會做好準備‪

總統賴清德電賀亞太自由婦女協會 盼繼續激發婦女成長潛能