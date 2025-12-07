蔣萬安轟禁小紅書 蘇巧慧：台灣是法治國家

▲蔣萬安轟禁小紅書「反中反到變共產黨」，蘇巧慧表示台灣是民主國家也是法治國家，政府當然要有所作為處理。（圖／翻攝自蘇巧慧臉書）

[NOWnews今日新聞] 內政部日前宣布因小紅書在台2年涉及1706起詐騙案，金額高達2億元，且發函卻遭「已讀不回」，因而遭內政部警政署依照《詐欺危害防制條例》限制流量1年，對此台北市長蔣萬安批評「反中反到變共產黨」。立委蘇巧慧今（7）日受訪表示，台灣是民主國家，從來沒有禁止人民去上中國任何網站，而台灣也是法治國家，小紅書違反資安規範且已讀不回，「政府當然要有所作為處理」。

對於中央限流小紅書1年，蘇巧慧說，台灣是民主國家從來沒有禁止人民去上中國任何網站，但台灣也是一個法治國家，所以政府的種種防詐反詐作為，其他網路服務商都和政府提供反詐合作方案。

蘇巧慧表示，唯獨小紅書已讀不回，還違反政府15項資安規範，「政府當然要有所作為處理」。

