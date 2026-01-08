蔣萬安返台中共就發動軍演 梁文傑：對中國善意不能期待

陸委會副主委兼發言人梁文傑。李佳穎攝



陸委會副主委兼發言人梁文傑今（1/8）日特別提及，中共將於3月的「十五五」規劃加大對台促融促統，並可能藉著11月的地方選舉加強對台滲透，且台北市長蔣萬安自上海雙城論壇返台後，中共就發動軍演，發動公布民進黨立委沈伯洋的個資，「對中國的善意不能期待。」

梁文傑首先提到，中共去（2025）年藉著3個80週年，擴大對台統戰宣傳，積極搶佔二戰史觀的話語權，從歷史和法理層面強調「台灣是中國不可分割的一部分」；同時加大懲獨力道，欲針對台灣人進行跨國鎮壓，並對我國軍人、網紅、司法官與公職人員發布懸賞通告，形塑對台具有實質管轄的假象；第三則是對台實施軍事威嚇，持續操作灰色地帶行動混合戰，企圖壓縮我國的管轄權。

梁文傑認為，2026年北京對台施壓脅迫不會停止，兩岸關係還會面臨諸多挑戰，包括中共將於3月的兩會通過「十五五」的規劃綱要，其中將推進兩兩岸融合發展示範區及兩岸經濟合作，以加大對台促融促統。

值得觀察的還有可能在4月發生的「川習會」，美國總統川普（Donald Trump）與中國國家主席習近平可能會面，並影響中日關係發展，牽動兩岸局勢；另外，台灣將於11月舉辦地方選舉，中共將藉機對台灣社會進行社會分化滲透，政府相關部門將持續密注中共對台策略與作為，審慎應處。

新年伊始，國台辦先是認為民進黨將「兩岸」修為「兩國」違反《反分裂國家法》，並對內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀及高檢署檢察官陳舒怡祭出制裁，還曝光民進黨立委沈伯洋的住家衛星圖像，外界憂心兩岸關係開局就凸顯惡化。

梁文傑回應，政府對兩岸關係一向是出於善意，希望兩邊的關係能夠和緩，原本對於蔣萬安赴上海出席雙城論壇「我們是從頭到尾，一直抱持著樂見並採取協助的立場」，沒想到蔣萬安返台後，中共就宣布軍演，「讓我們對於這個對方的善意，真的不能期待。」

至於沈伯洋遭公布的消息，雖然看似是部落客的自主行為，但中共動員官媒「看台海」與「今日海峽」等社群平台協助傳播，這兩個分別是國台辦與福建廣電集團旗下的媒體，種種的狀況看起來都不是善意的行為。

談及民進黨立委林宜瑾提出《兩岸人民關係條例》修法，梁文傑則表示，這是一部特殊的法律，政治敏感性非常高，陸委會在推動修法時，都是針對目前急需修正，且能獲得社會共識的部分優先推動，因脆牽一髮而動全身，所以必須要取得最大的社會共識。

不過梁文傑表示，每個立委都有各自的提案權，民進黨不同人士也都有各自的意見，總統賴清德也不會指導或約束每一位立委的提案，陸委會也尊重所有立委的提案，但將優先就急需且能取得共識的部分處理。

