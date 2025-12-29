蔣萬安返台中共就軍演！周玉蔻酸「腳底抹油」：不擔心被抓包吃裡扒外嗎

政治中心／黃依婷報導

台北市長蔣萬安28日前往雙城論壇高倡兩岸和平，當天晚間快閃回國，怎料今日中共解放軍東部戰區就宣布，開始在台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東進行「正義使命-2025」演習。對此，資深媒體人周玉蔻也質疑「中共軍演前夕，蔣萬安配合統戰秀再連夜出逃上海？誰指點他的？」。

周玉蔻發文，中共今天展開所謂「正義使命-2025」軍演，震動國際，昨天上午前去上海出席「雙城論壇」的台北市長蔣萬安一日去回，月黑風高匆匆返台。周玉蔻就不解「這麼巧？這種演習絕非突發，中共早在準備籌劃之中」。

廣告 廣告

周玉蔻表示，詭異的是蔣萬安是否事先得知風聲溜回台灣？否則，台北市長人在上海，人民解放軍繞台軍演，事情太大條了！被矇在鼓裡的台北媒體採訪團，今早還滯留在上海，「所以是誰叫蔣萬安一個人連夜離開上海的？是誰透露情報指點他脫身避嫌的？好一個2025版國共合作？」。

周玉蔻指出，蔣萬安今天第一時間公開發言譴責中共，更是不尋常，平日遇上敏感的兩岸議題，他都慢好幾拍，今早何故如此急躁？是唱雙簧、裝無辜嗎？「若是蔣萬安事先得知有軍演，還不取消上海行，竟然配合上海市長的『兩岸一家親』統戰秀後，再腳底抹油，演出半夜三更出逃上海記，那可不是賣不賣國的問題了。蔣萬安不擔心被抓包吃裡扒外嗎？」。

更多三立新聞網報導

國民黨向中國表和平孜孜不倦 卓冠廷：軍演飛機有少一架嗎？

蔣萬安才送錫盤子喊和平「中國就軍演」 簡舒培酸：北京早就看清他不敢

中共發動「正義使命」圍台軍演！吳思瑤酸「邪惡任務」：藍白是最大幫兇

民進黨：持續阻擋國防預算後，鄭麗文已換到「鄭習會」門票？

