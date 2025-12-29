蔣萬安返台中共旋即軍演 民進黨團：越釋出善意就是降低對方攻擊成本

立法院民進黨團今舉行「軍演演給誰看？國民黨還擋嗎？國防預算刻不容緩」記者會。(記者塗建榮攝)

〔記者謝君臨／台北報導〕共軍東部戰區今突襲式宣布將針對台灣舉行「正義使命-2025」環島軍演。立法院民進黨團旋即舉行記者會，直指台北市長蔣萬安剛結束雙城論壇離開上海，中共解放軍馬上就對台展開軍演，「你越釋出善意，就是在降低對方攻擊的成本。我們該做的是充足國防，盡速通過國防預算、加強民防準備、提升人民意志。」

民進黨團副幹事長沈伯洋表示，早在蔣萬安行前他就曾提醒，「沒有人在和敵國舉辦雙城論壇的。」中國不管從「反分裂法」或其行為，一直以來就是有併吞台灣的敵意，「這件事不會因為我們做什麼事情而改變。你越釋出善意，對於對方來講，其實就是在降低對方攻擊的成本。」

沈伯洋指出，蔣萬安在2022年選前曾說：「雙城論壇的舉辦前提，就是中共不再擾台，對台灣釋出善意，雙方地位對等，才有舉辦的意義。」請問，「為何在你去了雙城論壇後，共機又打算繼續騷擾台灣？」對中國來講，台灣的存在本身就是一種挑釁，「你以為你在釋出善意，中國就說你的善意是一種挑釁。」

沈伯洋強調，「如果我們真的在意自己的安全，既然中國的決心不會改變，我們該做的事情就是要充足國防，國防預算必須通過、民防準備必須加強、人民意志必須提升。只有在這幾件事情被強化之後，才能夠實質增加對方攻擊的成本。」

民進黨團副幹事長范雲批評，蔣萬安只敢在中國講「五四」，卻不敢講「六四」，也證明了他違背了自己所宣稱的「德先生」(Democracy)，甚至把「民主」稍微轉了一下，說德先生是「民為邦本」。

范雲認為，蔣萬安講古很安全，因為可以迴避當代政治的責任，但過去國民黨前總裁蔣介石3次國共關鍵的接觸，就是因為缺乏實力作為後盾，結果造成節節敗退，沒有得到和平繁榮，得到的卻是喪權辱國。

民進黨團幹事長鍾佳濱則再次呼籲，國民黨主席鄭麗文和被國民黨視為「明日之星」的蔣萬安，不要只是去上海兜一圈，無視共機、共艦隨之就來擾台。鍾也強調，希望30日程序委員會，藍白對於台灣至關重要的軍購和國防預算，不管是特別預算還是年度預算，不要再阻撓。

