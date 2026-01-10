蔣萬安送李玉璽、許允樂新婚大禮！親筆題字內容曝光

蔣萬安贈送李玉璽、許允樂一把金鏟子。(圖/IG@mr.lucy___、黃世麒攝)

李玉璽、許允樂認愛未滿1年，於去年12月17日宣布登記結婚，進展神速。新婚2個多禮拜，李玉璽收到台北市長蔣萬安送的禮物，是一把象徵早生貴子的金鏟子，更親筆在上方題字，心意滿滿。

李玉璽收下蔣萬安送的金鏟子，便拍照並於9日PO限時動態分享。這把金鏟子的規格很大，握把處繫上喜孜孜的紅緞帶，鏟面上還有蔣萬安親筆題字：「玉璽 允樂 長長久久 幸福美滿」以及簽名，誠意十足。李玉璽相當感動，隔空向蔣萬安道謝：「謝謝祝福」。

李玉璽謝謝蔣萬安送金鏟子。(圖/IG@mr.lucy___)

許允樂去年1月和李玉璽合作舞台劇《婚內失戀》而譜出愛苗，認愛不到1年即閃婚。不過，先前周刊爆料李玉璽的母親曾反對這門婚事，主因疑是許允樂離婚未滿2年、38歲高齡懷孕不易等。對此，許允樂親上火線闢謠，表示婆婆開明、超級可愛、好相處，婚前她就被婆婆疼惜，不可能有逼迫生子等問題。

許允樂說李玉璽的母親很開明，沒有逼她生子。(圖/IG@mr.lucy___)

許允樂說，從小到大都想生小孩，很開心遇到同樣渴望且喜歡孩子的李玉璽。結婚後，兩人收到很多祝福，正在快樂地備孕，「所以，啥匿名的親友爆料別親信就是了，這種人要嘛不親；要嘛不是真的友」，她希望是最後一次對報導有反應，懇請外界別影響親朋好友。

