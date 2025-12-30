蔣萬安送水果 遭綠議員狂酸：雙城完就軍演

2025年歲末年終，台北市長蔣萬安特地前往台北市議會各委員會送橘子致意。在警政衛生委員會時，氣氛相對輕鬆，藍白議員還拿懷孕話題開玩笑。

蔣萬安送水果，藍白議員氣氛融洽。（圖／TVBS）

國民黨台北市議員徐弘庭說：「不要讓她（黃瀞瑩）太生氣，不然等等在這裡生出來。」 國民黨台北市議員游淑慧說：「但是太高興可能也會。」 台北市議長戴錫欽說：「沒關係我們警政衛生委員會立刻支援，哈哈哈。」 民眾黨台北市議員張志豪說：「我就坐旁邊OK的，絕對安全，我處理，開玩笑，（可靠嗎），義消耶。」

不過，當蔣萬安遇到民進黨議員時，場面氣氛瞬間轉變。綠營議員藉機對中央總預算卡關議題表達不滿。

民進黨台北市議員李建昌說：「我們台北市政府工務審查會各局處預算，我們今天下午也都二讀通過了，我們希望市長發揮他的影響力，中央總預算，趕快付委審查，好不好，好。」 台北市長蔣萬安說：「我現在不是立委啊。」

除了預算問題，民進黨議員林延鳳也與國民黨議員柳采葳針對財劃法議題唇槍舌戰。而蔣萬安剛結束雙城論壇返台，隔日中共隨即宣布軍演，這也成為綠營議員「剾洗」的重點，譏諷軍演是蔣萬安帶回來的伴手禮。

民進黨台北市議員許淑華說：「軍艦為什麼要擾台呢？為什麼要軍演呢？不要不講話就離開嘛市長。」 民眾黨台北市議員林珍羽說：「那個是賴總統的職責，賴總統的職責。」面對許淑華的追問，蔣萬安表情略顯尷尬，選擇不回應直接離開。不過，針對雙城論壇與軍演的關聯，同黨的「蔣師」、民進黨立委王世堅卻罕見逆風相挺。民進黨立委王世堅說：「我個人是不會去用這個比較戲謔口吻，蔣萬安去，中共就應該收回軍演，我們不敢做這種奢望。」

王世堅逆風挺蔣萬安，認為不該用戲謔口吻連結軍演。（圖／TVBS）

對於王世堅的「公道話」，蔣萬安在面對媒體詢問時，反應卻相當低調。台北市長蔣萬安說：「（王世堅委員稱讚您這次雙城）謝謝，謝謝。（認為不該把軍演問題推給你）謝謝，謝謝。（市長怎麼看他好像是逆風來挺你）謝謝，謝謝。（覺得他滿公道的嘛）好，謝謝，謝謝。」

蔣萬安連說了8次謝謝，不願多做回應。北市府方面則反擊表示，國安人士聲稱早已掌握軍演情資，相關問題應詢問民進黨政府，而非拿來做政治攻擊。

