蔣萬安連任優勢穩嗎？戴錫欽揭北市過半 31 席提名佈局：白營若不推市長就幫站台

面對即將到來的 2026 年九合一選舉，國民黨臺北市黨部主委暨市議會議長戴錫欽在接受黃暐瀚專訪指出，連任首長的核心紅利在於「政績」而非「新鮮感」，蔣萬安在臺北市長任內推動的大巨蛋營運、捷運六線齊發2.0以及營養午餐免費等政策。戴錫欽認為，選民在首長第二任期會更嚴格檢視承諾是否兌現，這也是蔣萬安連任之路的核心優勢。

針對外界最關注的跨黨派合作，戴錫欽他指出，若民眾黨在 2026 年不推派臺北市長參選人，展現「不讓選戰變成三腳督」的善意，他作為黨部主委將支持且樂見蔣萬安市長為民眾黨提名的 6 席市議員站台。戴錫欽表示，雖然國民黨內新人對此會有排擠效應的焦慮，但為了「把餅做大」並爭取國民黨在議會實質過半（目標 31 席），與志同道合的盟友聯合是必要的政治戰略。

在競爭對手與跨城聯動方面，戴錫欽認為民進黨目前最強的威脅是鄭麗君。他分析鄭麗君因「台美關稅談判」建立的溫和形象，對中間選民具備高吸引力，若其參選將迫使蔣萬安「回防」臺北，進而遞減其在南部縣市輔選的「外溢效應」。同時，他也點名李四川是新北市長「最強人選」，目前民調領先蘇巧慧達 15 個百分點，若能在農曆年前「定於一尊」，將有利於母雞帶領小雞參與春節拜廟行程，穩固基層選票。