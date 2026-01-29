蔣萬安連任已無人可擋 醫：他卸任後 綠要推賈永婕挑戰嗎

根據《震傳媒》28日公布的台北市長選舉最新民調顯示，民進黨潛在人選行政院長卓榮泰、行政院副院長鄭麗君、立委王世堅民調，都落後力拚連任的台北市長蔣萬安。常在臉書評論時事的精神科醫師沈政男表示，蔣萬安連任已無人可擋。2030年，蔣萬安卸任台北市長以後，民進黨有誰可以來挑戰？難道是台北101董事長賈永婕？

沈政男今(29日)在個人YouTube頻道貼文指出，《震傳媒》的最新民調顯示，台北市長蔣萬安的施政滿意度達69%，連任支持度領先綠營可能人選19個百分點到38個百分點，顯然他要連任已無人可擋。蔣萬安領先王世堅19個百分點，王世堅這陣子竟然是蔣萬安連任的最強綠營對手，其實是民進黨的心頭痛，意思是整個台北市綠營裡找遍了，都不如王世堅一句「從從容容、連滾帶爬」。

沈政男接著表示，民進黨這樣處理台北市長選舉，恐怕南二都變天了，你們還進不了京城。在長期落後的選區，不能只想炒短線派什麼刺客還是深水炸彈，或靠奇襲靠奇蹟想要獲勝，而是要長期經營。

沈政男指出，2030年，蔣萬安卸任台北市長以後，民進黨有誰可以來挑戰？難道是台北101董事長賈永婕嗎？國民黨在台北的戰將多的是。民進黨如果是賈永婕，就要早點栽培，而如果是其他人，比如壯闊台灣創辦人吳怡農，也是一樣，吳怡農白白一個政治人才，就這樣連選數次，越選越差了。

沈政男接出，這次說要派鄭麗君或是卓榮泰，民調顯示，輸蔣萬安33個百分點與38個百分點，形同以卵擊石。蔣萬安的69%施政滿意度，比起前兩、三年高了很多，而放在歷任台北市長，也是亮麗的數字，這證明了他的行政與領導能力已經通過民主程序的考驗，成為了一個成熟的政治人物。市長的施政滿意度，七成來自市長形象，三成是市政表現。蔣萬安就是靠個人形象，在短期內拉抬了市政滿意度，否則市政有可能兩、三年內大幅改觀嗎？

本次民調是由震傳媒出資委託山水民意研究股份有限公司執行，調查時間是2026年1月25日至1月26日，針對設籍台北市、年滿20歲的民眾為調查對象，透過CATI【電腦輔助電話訪問系統】進行電話訪問。【家戶】以訪問地區住宅電話用戶為抽樣架構；系統抽樣加尾2碼隨機方式抽出電話號碼。【手機】依NCC公布各行動電信業者核配字首，而後5碼隨機亂數抽出電話號碼。加權方式依內政部人口統計資料，進行地區、性別、年齡層、教育程度加權，以符合母體結構。成功完訪1,078人（加權前家戶537份、手機541份），在95%信心水準下，抽樣誤差約±2.99個百分點。

