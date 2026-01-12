蔣萬安連任恐遇苦戰？命理師：有望直攻2028大位

台北市長蔣萬安近期推動營養午餐免費政策引發關注，外界討論其挑戰2028總統大位的可能性。命理師詹惟中在節目中分析，雖然蔣萬安爭取2026連任可能面臨苦戰，但挑戰2028總統的機會極大，並呼籲國民黨舊勢力應適時退場。

台北市長蔣萬安。（圖／蔣萬安臉書）

蔣萬安提出的營養午餐全面免費政策獲得多個縣市首長響應，資深媒體人周玉蔻也公開稱讚此舉相當厲害，甚至認為蔣萬安有直攻2028年總統大位的潛力。針對此政治前景，命理師詹惟中則透過流年運勢進行分析，認為蔣萬安在未來的政治路途上確實存在極佳機運。

詹惟中在命理節目中指出，1978年出生的蔣萬安今年流年運勢呈現「羊刃入本命、陀羅入夫妻」，這意味著若要爭取2026年連任，必須經歷一場艱辛的苦戰。過程中可能會出現糾葛，或者發生意想不到的扯後腿事件，整體連任之路恐有阻礙。

吳怡農是民進黨台北市長潛在參選人。（圖／吳怡農臉書）

儘管流年運勢稍弱，但詹惟中表示，從姓名學角度來看，蔣萬安名字中的「萬」字帶草又帶蟲，配合馬、蛇三會；「安」字則有寶蓋與女字，整體而言是加分的。至於潛在競爭對手，詹惟中分析吳怡農流年無煞星沖犯，運勢有加分；王世堅運勢也被看好，但建議其整理牙齒以利選途。

主持人提問蔣萬安是否可能當選總統？詹惟中直言「機會太大了」。他認為國民黨內具備實力的人選已不多，未來將是新血的時代。詹惟中更公開喊話，認為黨內資深人士若年事已高「該退就退、該走就走」，不應成為藍營發展的阻礙。

總統府。(示意圖/資料照)

《中天提醒您｜民俗說法不代表本台立場，僅供參考，切勿過於迷信》

