即時中心／高睿鴻報導

面對即將到來的明（2026）年縣市長選舉，民進黨已積極展開布局，尤其艱困選區台北市，誰能挑戰人氣極高、還握有執政優勢的現任市長蔣萬安，無論黨內或外界均有熱烈討論。但最近有民調點出，年輕人支持率恐是蔣萬安的軟肋，根據媒體《TVBS》調查，若蔣萬安對決高人氣綠委王世堅，20至29歲族群高達48%支持王、僅31%支持蔣，差距高達17%，呈現輾壓狀態；對此，名醫沈政男分析，蔣萬安終究無法擊敗年輕人對國民黨的厭惡。

時常針砭時事的醫師沈政男指出，其實去（2024）年同機構的民調就顯示，蔣萬安20至29歲族群的支持率，就已經輸給王世堅；再往前推，若回溯2022年台北市長選舉，蔣萬安在這個族群的支持度，也落後民進黨的陳時中、民眾黨的黃珊珊。如今，雖然藍白合作，但沈政男說，民眾黨支持者支持蔣萬安、王世堅的比例是各半，即便白營年輕支持者居多。他認為，這頗符合蔣萬安在20至29歲族群支持度低的狀況。

沈政男直言，這樣的結果讓人狐疑，照理來說，以蔣萬安的政治魅力，應能吸引年輕族群，結果事實卻是相反。因此，他不禁感嘆說：「這句話不好聽，卻是事實：蔣萬安無法擊敗年輕人對國民黨的厭惡！」。沈政男進一步表示，許多人年輕人仍將國民黨過去的罪過，都算在蔣萬安身上；尤其，年輕人容易受到社群媒體與流行文化影響，例如影視、音樂作品等，因此資訊接受更快。

快新聞／蔣萬安連任有危機！民調驚曝1弱點 醫師：「這族群」厭惡國民黨

台北市長蔣萬安。（圖／民視新聞資料照）

沈政男指出，其實國民黨早已經「下台又下台」，蔣萬安本人距離當初的蔣中正，也已經是「一代一代又一代」，根本不關他的事，但在政治上難免仍有原罪。他進一步分析，蔣萬安目前仍有高機率連任，代表下一步可能就是選總統；但他能否選得上？年輕族群還是一大關鍵。所以沈政男警示，蔣萬安必須正確解讀這份民調，「找找看到底年輕人為什麼不支持他？才能往總統之路邁進」。

他甚至幽默地說，蔣萬安得多跟年輕人同樂，但或許這不是重點，因為問題出在「他背著一個一百多歲的老人」。不僅如此，沈政男還強調，竟有一半的白營支持者不挺蔣萬安，但若對照去年數據，當時民眾黨支持者卻還比較支持蔣；對此他分析，「或許是蔣萬安對柯文哲的支持力道不夠大，這是一個可能因素」。





