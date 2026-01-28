蔣萬安連任破口在這？ 最新民調！中正萬華區不滿意度破三成

台北市長蔣萬安的施政表現獲得市民高度肯定，根據最新民調顯示，蔣萬安施政滿意度高達69.2%，而且不只國民黨支持者全數力挺，就連民眾黨支持者也有超過8成表示滿意。但蔣萬安還是要注意中正萬華區，因為這區的受訪者滿意度「僅」63.4%；不滿意度也「高達」32.1%，是總計六個選區中，唯一不滿意度超過三成的區域。

台北市長蔣萬安。（資料圖／中天新聞）

《震傳媒》28日公布最新民調顯示，蔣萬安施政滿意度達69.2%，其中21.4%表示非常滿意、47.8%還算滿意，不滿意者佔23.1%，無明確意見者為7.7%。值得關注的是，除國民黨支持者幾乎全數力挺外，民眾黨支持者也有超過8成表示滿意。

從政黨支持度來看，蔣萬安在不同陣營的評價呈現明顯差異。國民黨支持者對蔣萬安的滿意度高達98.4%，僅0.3%表示不滿意；民眾黨支持者有81.7%表示滿意，11%不滿意；民進黨支持者則有38.7%表示滿意，55.5%表示不滿意。此次民調結果顯示蔣萬安在泛藍陣營獲得高度支持，甚至跨越政黨界線獲得民眾黨支持者認同。

中正萬華是蔣萬安施政不滿意度最高選區。（圖／震傳媒）

若以議員選區進行交叉分析，蔣萬安在各行政區的滿意度均維持在6成以上。滿意度最高的是大安文山區，達72.8%，不滿意度為17.5%；不滿意度最高的則是中正萬華區，滿意度為63.4%，不滿意度達32.1%。中正萬華區成為台北市「最不滿意蔣萬安」的行政區，未來可能成為施政的攻防焦點。

本次民調由震傳媒出資委託山水民意研究股份有限公司執行，調查時間為2026年1月25日至1月26日，針對設籍台北市、年滿20歲的民眾為調查對象，透過CATI電腦輔助電話訪問系統進行電話訪問。家戶以訪問地區住宅電話用戶為抽樣架構，系統抽樣加尾2碼隨機方式抽出電話號碼；手機依NCC公布各行動電信業者核配字首，而後5碼隨機亂數抽出電話號碼。加權方式依內政部人口統計資料，進行地區、性別、年齡層、教育程度加權，以符合母體結構。成功完訪1,078人（加權前家戶537份、手機541份），在95%信心水準下，抽樣誤差約±2.99個百分點。

