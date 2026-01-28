蔣萬安連任穩了？最新民調「這群人」也力挺

▲《震傳媒》今（28）日公布最新台北市長民調，針對市長蔣萬安施政滿意度，69.2%台北市民表示滿意，其中81.7%民眾黨支持者表示滿意。（圖／記者葉政勳攝）

[NOWnews今日新聞] 《震傳媒》今（28）日公布最新台北市長民調，針對市長蔣萬安施政滿意度，69.2%台北市民表示滿意、23.1%不滿意。其中，98.4%國民黨支持者表示滿意，55.5%民進黨支持者表示不滿意；值得關注的是，81.7%民眾黨支持者表示滿意。

大安文山最滿意蔣萬安！「這區」不滿意度最高

震傳媒今天公布最新民調，蔣萬安施政滿意度部分，69.2%台北市民表示滿意、23.1%不滿意。交叉分析顯示，以議員選區區分，72.8%大安文山區的受訪者表示滿意最高，各選區也都有超過6至7成滿意度；在不滿意中，以中正萬華最高，有32.1%民眾表示不滿意。

廣告 廣告

另外，各族群滿意蔣萬安施政比例，皆超過六成，滿意度高於全市較多者為20-29歲、60-69歲，以及高中職及專科學歷。不滿意度高於全市較多者為30-39歲，以及研究所以上學歷。

本次民調是由震傳媒出資委託山水民意研究股份有限公司執行，調查時間是2026年1月25日至1月26日，針對設籍台北市、年滿20歲的民眾為調查對象，透過CATI【電腦輔助電話訪問系統】進行電話訪問。【家戶】以訪問地區住宅電話用戶為抽樣架構；系統抽樣加尾2碼隨機方式抽出電話號碼。【手機】依NCC公布各行動電信業者核配字首，而後5碼隨機亂數抽出電話號碼。加權方式依內政部人口統計資料，進行地區、性別、年齡層、教育程度加權，以符合母體結構。成功完訪1,078人（加權前家戶537份、手機541份），在95%信心水準下，抽樣誤差約±2.99個百分點。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

柯文哲大玩藍綠槓桿！洪健益見1舉動直呼：看不起黃國昌

直播霍諾德攀台北101！空拍機竟是這牌子 他：青鳥抵制Netflix？

若賈永婕選北市長對戰蔣萬安？王世堅曝1特點讚：確實是好人選