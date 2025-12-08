蔣萬安連任緊張了？台北市長最新民調 「他」年輕人支持度大贏17%

政治中心／林昀萱報導

針對明年台北市長選舉，民進黨誰能挑戰現任市長蔣萬安掀起許多討論，包含已表態的壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農，以及民進黨立委王世堅、民進黨立委沈伯洋、行政院副院長鄭麗君、前內政部長林右昌等人被認為有望出戰。8日最新民調顯示，王世堅在20至29歲年輕族群支持度大勝蔣萬安17%，學者也點出對蔣萬安的警訊。

據TVBS最新民調，與去年12月的調查相比，蔣萬安支持度略減1個百分點至55%，王世堅支持度則略增4個百分點至 31%，雙方差距縮小至24個百分點，另外14%未決定。以年齡層來看，擁有高網路聲量也備受年輕人喜愛的王世堅，成功在20-29歲支持度來到48%，高於蔣萬安的31%，其餘年齡層則由蔣萬安取得優勢。文化大學廣告系教授鈕則勳指出，對比王世堅憑藉金句在抖音爆紅，蔣萬安在年輕族群心中仍然像是「傳統國民黨政治人物」，這對他來說是一大警訊。

王世堅問政風格辛辣，青年族群支持率大勝蔣萬安。

政黨傾向分析，民進黨認同者有69%支持王世堅、國民黨認同者94%挺蔣萬安。值得關注的是，民眾黨認同者雖有67%支持蔣萬安，但支持王世堅者比例增加近一成來到29%。中間選民部分，蔣萬安44%、王世堅28%。

本次調查是TVBS民意調查中心於114年11月27日至12月4日晚間18:30至22：00進行的調查，共接觸1,256位20歲以上台北市民，拒訪為250位，拒訪率為19.9%，最後成功訪問有效樣本1,006 位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.1個百分點以內。抽樣方法採用電話號碼後四碼隨機抽樣，人員電話訪問，所有資料並依母體性別、年齡、地區、教育程度等化項進行統計權處理。

