即時中心／黃于庭報導

民進黨積極布局2026選戰，近期陸續拍板多縣市首長人選，不過台北市除了已向黨中央遞交意向書，表態參選的壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農之外，目前人選仍未明，外界則點名綠委王世堅、沈伯洋等，認為他們有望挑戰現任市長蔣萬安。對此，《TVBS》今（8）日公布最新民調，王世堅在20至29歲獲得48%支持度，大勝蔣的31%，對後者來說是個警訊。

根據《TVBS》民調中心調查結果，民進黨5位台北市長潛在人選，包括吳怡農、王世堅、沈伯洋、行政院副院長鄭麗君、前民進黨秘書長林右昌。若綠營派出王世堅，其獲得31%支持度，仍落後蔣萬安55%；吳怡農對上蔣萬安則為24%比61%；鄭麗君（62%：24%）、沈伯洋（64%：22%）、林右昌（65%：19%）差距幅度更大。換言之，王世堅是最有可能挑戰蔣的人選。

進一步交叉分析顯示，王世堅於20-29歲獲得48%支持度，較去年增加8個百分點，並且對比蔣萬安的31%，遠遠領先17%；不過30歲以上支持度，蔣萬安獲得超過5成；40-49歲、50-59歲、60歲以上族群，也均領先王世堅。

若以行政區來看，中正萬華對蔣支持度較去年下滑16個百分點，王則提升至33%，不過仍落後蔣萬安約1成；中山大同、松山信義對蔣支持度皆高於5成，王的支持度則落在3成5左右，值得注意的是，王在松信選區支持度提升11個百分點；至於大安文山、士林北投、南港內湖，皆有6成左右民眾支持蔣。

原文出處：快新聞／蔣萬安連任緊張了？台北市長民調曝光 「他」年輕支持度大勝17%

