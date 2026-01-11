即時中心／黃于庭報導

為了即將到來的2026九合一大選，民進黨近期積極布局，多縣市人選已陸續拍板。外界相當關注的首都台北市，除了已向黨中央遞交意向書表態參選的壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農之外，其餘人選尚未明朗；其中包括綠委王世堅、沈伯洋等人，均被點名有望挑戰現任市長蔣萬安。對此，《鏡報》今（11）日報導，總統兼黨主席賴清德苦勸綠委吳思瑤未果，對人選已經有新的考量。

民進黨各縣市長人選陸續出爐，6都部分，除了高雄、台南將舉辦初選，其餘皆透過徵召，目前確定由綠委蘇巧慧、何欣純分別出戰新北、台中，而台北、桃園目前人選擇未明，黨秘書長徐國勇日前表示，「我的目標就是希望在農曆年前（完成）」。

根據《鏡報》獨家報導，近日綠營有內部人士透露，賴清德原先屬意吳思瑤出戰，不過多次苦勸仍未果，近期轉意希望行政院長卓榮泰親征台北市長。對此，該人士也分析，2026台北市長選戰將牽動北台灣選情，且賴清德想挑戰2028連任，九合一大選自然不能選太差。

行政院長卓榮泰。（資料照／行政院提供）

該人士認為，卓榮泰或許未必會打出最漂亮的選戰，不過院長級人物親自出馬，仍是相當有份量的母雞，可率領小雞拚戰，並升溫周邊選情。事實上，去（2025）年底有媒體報導，府院擬於年前組成新內閣，卓榮泰屆時將辭職；而他本人也未正面否認，僅以開玩笑方式帶過。

對於上述傳聞，也有民主活水派系人士否認，因卓榮泰擔任院長以來，長期站在第一線面對藍白立委，且去年下半年全台勘災，又近來身體微恙，實在不適合再去打選戰，民進黨在台北應該有更優秀的人選。

原文出處：快新聞／蔣萬安連任路被「他」斬斷？傳賴清德點名親征 大咖領軍助攻選情

