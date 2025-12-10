蔣萬安連任隱憂！醫：年輕人對國民黨厭惡

▲台北市長蔣萬安2026年競選連任選情樂觀，但根據TVBS民調，蔣萬安在年輕人支持度較差，是最大隱憂。（圖／記者吳翊緁攝）

[NOWnews今日新聞] 台北市長蔣萬安2026年競選連任，民進黨目前仍未確定對戰人選，蔣萬安連任選情樂觀，根據TVBS民調，不論民進黨派誰參選，蔣萬安支持度都大勝，不過特別的是，蔣萬安雖然民調輾壓，但在20至29歲支持度中，綠委王世堅48%支持度明顯高於蔣萬安的31%，這也是蔣萬安隱憂。精神科名醫沈政男說，蔣萬安還是無法擊敗年輕人對國民黨的厭惡！

沈政男分析，當前民眾黨支持者對蔣萬安與王世堅的支持各佔一半，而民眾黨支持者以年輕人居多，符合蔣萬安在20到29歲族群支持度低的狀況。他指出，黨籍只是一部分因素，年輕人普遍不喜歡國民黨，但「候選人本身的特質可以蓋過黨籍因素」。

然而，沈政男質疑，照理說以蔣萬安的政治魅力應可吸引年輕族群，結果卻不如台中市長盧秀燕、桃園市長張善政等其他國民黨縣市長或候選人，他推測，年輕人可能將國民黨過去的罪過，尤其是民進黨長年宣傳的二二八、白色恐怖、戒嚴、大中國主義等，都算在蔣萬安身上了。

沈政男認為，雖然國民黨已經下台又下台，而蔣萬安距離已故前總統蔣中正也是一代一代又一代了，根本不關蔣萬安的事，但或許這就是一種政治上的原罪。沈政男總結，蔣萬安的連任民調高，代表他已通過了擔任首都市長的行政與領導能力考驗，下一步就是選總統了。

沈政男強調，年輕族群的支持是一大關鍵，因此蔣萬安必須正確解讀這次民調，找出年輕人不支持他的原因，才能往總統之路邁進。他認為問題不在於多跟年輕人同樂，而是蔣萬安背著一個100多歲的老人。

