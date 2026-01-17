蔣萬安連任「沒想像中穩」？藍營議長認了：民進黨這兩人實力很強

即時中心／高睿鴻報導

面對年底將登場的縣市長大選，民進黨已積極展開布局，尤其是艱困選區台北市，誰能挑戰人氣極高、還握有執政優勢的現任市長蔣萬安，被受政壇關注。雖然，多間民調機構近期的調查，幾乎都顯示，高人氣資深綠委王世堅的支持率，最有機會抗衡蔣，但本人卻不斷重申無意參選、立委就是政治生涯最終站；因此，其他選項也逐一被點名。藍營北市議長戴錫欽就點名，行政院正副院長卓榮泰、鄭麗君的實力，蔣萬安都不能輕視。

藍營北市黨部主委、議長戴錫欽，近日接受媒體人黃光芹專訪時直言，他之前就已很明確地講過，王世堅真的不可能選台北市長，「因為我對他還算有點了解、過去也曾共事，他絕對不是那種講一套做一套、故意跟你虛與委蛇、先把自己養大，希望大家拱他選，他不是這種個性的人」。戴錫欽認為，不管基於什麼理由，王是「發自內心」真的不想選。

所以，相較於人氣居高不下的王世堅，他表示，目前隨著關稅談判結果出爐，以及中央行政、立法機關還在高度對峙，因身處風暴中心而知名度衝高的卓榮泰、鄭麗君，征戰台北市長的可能性水漲船高、持續提升。戴錫欽說，對民進黨而言，台北市雖然是很艱困的選區，但依舊很想拿回來；且不僅如此，再怎麼樣也得帶動議員與基層選舉，所以就算選民結構不利，也不能放掉台北市長選戰。

而戴錫欽就認為，若扣除王世堅，之前浮出的其他人選，其實都還不夠強、足以威脅蔣萬安；反觀卓榮泰、鄭麗君，一個是閣揆、另一個是這次對美談判的主要負責人。「都有一定的能量與知名度」，戴錫欽坦言說，例如最近談成關稅的鄭麗君，平時也沒有太多負面形象，因此若能出線，蔣萬安絕對要小心謹慎地應對。

至於卓榮泰，戴則分析說，他如果真的投入選戰，應該會將這段時間擔任閣揆、行政立法之間的所有衝突，全部拿來台北市戰場，向他們的選民訴求。「告訴支持者『我有多麼委屈』、藍白多麼惡劣」，戴錫欽認為，這將激起綠營內部團結，讓卓的支持率「鐵板一塊」、很難鬆動。

而如果是鄭麗君，他則判斷，對方會用另一種方式包裝；可能強調關稅談判成果、打出理性形象、用溫文儒雅的談吐打動選民，這會是與卓榮泰不同的選戰模式。但無論是誰出戰，戴錫欽直言說，兩者都不容蔣萬安小覷，需要很謹慎小心。

對於這樣的觀點，民進黨北市議員許淑華也回應說，卓榮泰、鄭麗君確實是很不錯的適當人選。她認為，兩人均經驗豐富、資歷雄厚，特別是卓榮泰還當過北市議員及立委，對地方足夠熟悉；鄭麗君則能在外交視野、國際談判及經濟政策等方面，明顯勝過蔣萬安。

