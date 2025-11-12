蔣萬安違法短編450億統籌款 經民連：國民黨3版本財劃法不用修了

經民連智庫召集人賴中強、研究員鄒韻函等，今日召開「從蔣萬安新增統籌款450億擱置不編預算，看藍營再修財劃法之荒謬」記者會。(記者劉信德攝)

〔記者林哲遠／台北報導〕立法院昨針對國民黨3個「財政收支劃分法修正草案」舉行朝野黨團協商，最快可交付12月2日院會二、三讀表決。經濟民主連合今召開記者會揭露，藍白去年通過的「財劃法」修正，讓台北市政府新增450億元統籌分配稅款，台北市長蔣萬安更違法短編此筆450億元，證明國民黨所提修法版本毫無修正必要。

經民連智庫研究員鄒韻函指出，財政部於今年8月底通知各地方政府明年普通統籌分配稅款分配數，總金額高達8488億元，較今年增加4000多億元，各縣市地方政府皆依法編列入預算，台北市長蔣萬安卻違法短編450億元，嚴重影響市民權益，該筆金額如果普發現金，相當於244萬市民，每人可領18442元。

廣告 廣告

經民連智庫召集人賴中強續指，立法院昨日朝野協商的「財政收支劃分法」修正三版本，藍委陳雪生、陳玉珍版是要修正分配公式的分母錯誤，填補離島3縣統籌分配稅款；國民黨團版是要硬性規定：「中央政府114年度補助各地方政府一般性補助款金額，不得少於113年8月30日核列114年度一般性補助款的金額」，「計畫型補助款補助比率不得低於過去10年同財力級次縣市、同類型計畫的平均值」。

賴中強直言，蔣萬安「占著茅坑不拉屎」，擱置450億統籌款不編預算，台北市2026年財政依然是零舉債。也就是說，台北市政府非常有錢，富得流油，根本不需要這新增的450億元統籌分配稅款；同時，國民黨團修法要求中央不得減少對各地方補助比例，形同「劫貧濟富」。

經民連就此提出3點訴求，首先，蔣萬安應於11月底前，將短編的450億元統籌款依法編進歲入預算，並交代歲出用途，否則財政部應取消台北市政府新增統籌款的分配權利，並按台北市政府自己編列的1年700億預算，自1月起，平均每月撥付最高58.3億元，超過的部分，不予撥付。

賴中強續指，第二，中央應依《地方制度法》第69條「對財力較優之地方政府，得取得協助金。」用以填補離島三縣統籌分配稅款的不足，這樣陳雪生與陳玉珍的版本就可以不用修了；第三、台北市這樣的預算編列，證明《財劃法》修正分配給台北市太多了，根本用不到，中國國民黨團版還要硬性規定中央政府對台北市的一般性補助款不能比先前少，這是劫貧濟富，荒謬至極。

【看原文連結】

更多自由時報報導

鳳凰颱風來了！11縣市+花蓮部分放假 11/12停班課一次看

翁曉玲提三級獨立機關正副首長經立院同意任命 林月琴：毀憲亂政又一例

被問「放颱風假才放帥照」？ 蔣萬安：更關心宜蘭積淹水

世界最強護照冠軍出爐！台灣排名曝 大馬竄升第3網民歡呼大贏美國

