蔣萬安遭諷「把軍演帶回台」！鈕則勳曝綠營4盤算：國民黨可靠這招反擊

中國宣布自29日起展開「正義使命-2025」圍台軍演，截至今（30）日清晨6時為止，過去12小時內已偵獲共機130架次、共艦14艘、公務船8艘及1顆中共空飄氣球。由於中國宣布軍演的時間，正值台北市長蔣萬安自雙城論壇返台，民進黨藉此狠酸蔣萬安「帶軍演當伴手禮」掀起熱議。文化大學廣告學系專任教授鈕則勳指出，綠營此舉只是為了遮掩心虛。

針對蔣萬安遭綠營揶揄「帶軍演當伴手禮」一事，鈕則勳透過臉書直言，對民進黨來說，操作軍演話題攻擊蔣萬安，除了在心理上或政治操作上都會有滿足感之外，還有4個更深層的考量。

廣告 廣告

鈕則勳認為，因為蔣萬安舉辦雙城論壇加分，綠營必然會在「不願讓蔣萬安專美於前」的考量下藉機出征，算是阿Q式的「精神勝利法」；其次則可以解讀為見不得別人好的酸葡萄心態，鈕則勳解釋，正因為蔣萬安做到了綠營辦不到的兩岸互動，這才藉著軍演的議題順勢打蔣，如此一來不僅可以影響國共互動、打掉藍軍兩岸溝通能力的相對優勢，更可在台灣擴大仇中的氛圍。

接著鈕則勳指出，綠營更可以順勢強化宣傳「抗中」的合理性，烘托1.25兆國防預算的必要性，施壓在野黨的同時向美國表態。最後則是再將「中共同路人」的標籤貼在國民黨身上，結合封鎖小紅書和修嚴《國安法》、《兩岸人民關係條例》的方式，進一步打出「抗中組合拳」。

鈕則勳認為，綠營比起揶揄蔣萬安，更應該感謝並珍惜，畢竟兩岸唯一的官方溝通管道只剩雙城論壇。至於國民黨如何做出反擊？鈕則勳表示，藍營可以兩手一攤、讓總統賴清德跟綠營去玩，如此一來才更能讓中間選民看破綠營手腳，甚至讓美國總統川普（Donald Trump）儆醒一下綠營高層。

更多風傳媒報導

