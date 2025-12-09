蔣萬安選得上總統嗎？醫指「1族群輸王世堅」：要找原因

台北市長蔣萬安(左)在20到29歲族群輸給王世堅(右)17％。（合成圖／示意圖／鄧博仁攝、資料照）

TVBS最新民調顯示，台北市長蔣萬安在2026台北市長選舉調查裡，以20到30％的比例大幅領先王世堅、吳怡農等綠營可能候選人。精神科醫師沈政男指出在20到29歲族群，蔣萬安竟輸給王世堅17％。要找看看到底年輕人為何不支持他，蔣萬安才能往總統之路邁進。

沈政男9日發文表示，台北年輕人為何不支持蔣萬安？由2022的民調能發現，蔣萬安支持者以中老年為主，黃珊珊以年輕人為主，而陳時中在老中青的支持度差不多。此一支持群的分布狀況，應該就等於台北市的政黨版圖在各年齡族群的分布。

廣告 廣告

沈政男推測：年輕人把國民黨的罪過，尤其是民進黨長年宣傳的那一套，也就是二二八、白色恐怖、戒嚴、大中國主義等，都算在蔣萬安身上了。其他族群也是宣傳目標，但年輕人接受更快，因為容易受到社群媒體與流行文化，比如影視與音樂作品影響。事實上國民黨已經下台又下台，而蔣萬安距離蔣中正，也是一代一代又一代了，根本不關他的事；或許，這就是一種政治上的原罪吧。

沈政男指出，蔣萬安的連任民調這麼高，代表他已經通過了擔任首都市長這樣的行政與領導能力考驗，下一步就是選總統了。如果2028盧秀燕勝選，那麼蔣萬安就要等到2036；而如果賴清德連任，那麼2032，就是蔣萬安選總統的年份。蔣萬安選得上總統嗎？年輕族群是一大關鍵！所以說這次TVBS民調，蔣萬安必須正確解讀，也就是要找看看到底年輕人為什麼不支持他，才能往總統之路邁進。

沈政男直言，蔣萬安本身就是年輕人了，問題是他背著一個一百多歲的老人。令人好奇的是一半的民眾黨支持者不支持蔣萬安，怎麼回事？若對照去年數據可發現，那時蔣萬安在民眾黨支持者裡較受歡迎；或許蔣萬安對於柯文哲支持力道不夠大，是一個可能因素。

【看原文連結】