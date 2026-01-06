蔣萬安邀四市救TPASS斷炊危機 綠批捨近求遠：快叫藍委審預算

蔣萬安預計12日與新北及基桃市長開會商討TPASS議題。（資料畫面）

中央總預算案卡關，影響「基北北桃都會通」公共運輸定期票TPASS運作，台北市、新北市、基隆市及桃園市預計12日開會商討因應作為。台北市議會民進黨團今（6日）痛批蔣萬安此舉是「捨近求遠」的政治操作，意圖創造聲量向中央甩鍋，黨團強調，卡關的解決之鑰就在蔣萬安手邊，即「台北市5席國民黨籍立委」。

台北市交通局昨（5日）稱，因TPASS的中央補助款未入帳，目前以去年剩餘預算撥付，北北基桃地區大批通勤族恐受影響，蔣萬安喊話要行政院與立法院好好溝通，北北基桃市長預定下週一（12日）開會商討因應作為。

廣告 廣告

對此，台北市議會民進黨團總召陳慈慧表示，蔣萬安應回去告訴國民黨立委，讓總預算盡速排審，以利各項民生補助可以持續，而非「政治優於民生」甚至「以民眾福祉為要挾」，在立法院無止盡的杯葛。

黨團副召集人何孟樺則批評蔣萬安，面對統籌分配稅款斤斤計較，明明有錢卻要說成沒錢，就連《地制法》分工屬於地方的學校冷氣電費也要計較，但迄今仍無法說明數百億經費如何應用。面對TPASS補助可能斷炊，更一改之前批評中央的口吻，極力為立法院開脫。何孟樺酸道，蔣萬安自封「台北隊長」，那就不能只是依「芯」行政，中樞所在不能只剩對中輸誠，作為自封的「台北隊長」，就要管好台北隊員、要求徐巧芯等擺爛藍委履行民代職責，審議預算，而不是讓「台北隊」變成浪費全民時間，虛耗稅金薪餉的「碩鼠隊」。

黨團幹事長顏若芳痛斥，蔣萬安身為台北市大家長，不思向黨籍立委爭取預算，反而試圖透過四市平台轉移焦點，卸責給中央，無疑是把市民權益當成政治攻防籌碼。她強調，市議會正進行總預算案審查，但源頭的中央總預算案卻被卡在立法院，痛批藍白委「連議員都不如」，且若中央補助無法到位，市議會根本是「審心酸的」，屆時不僅TPASS受害，連帶北市各項重大建設與預算都將面臨無米之炊的窘境。

民進黨團強調「沒有中央預算，北市財政寸步難行」，北市府115年度總預算案歲入規模的2,098億元中，來自中央的補助款就高達844億元，占比高達約4成，但中央預算卡關的解決之鑰就在蔣萬安手邊，根本無須勞師動眾找基隆、新北、桃園的市長開會，台北市現有5席國民黨籍立法委員，正是阻擋預算的始作俑者之一。





更多《鏡新聞》報導

委內瑞拉購中製武器面臨「全面癱瘓」 中國外交部跳針喊：反對武力

李在明嗨舉「習近平送的小米手機」自拍 網諷馬杜洛翻車在前

何啟聖「挑戰傅氏王朝」宣布參選 喊話黨中央：初選應納入張峻