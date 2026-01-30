蔣萬安邀市民到松菸體驗跨越時空的夜光浪漫

生活中心／綜合報導2026年新北燈會，將在2月20號開始，在大都會公園試營運，今年主題為"勁馬奔騰新北HiLight"，打造15米360度紅寶馬主燈，更有16大主題燈區以及8大特色活動。今年還特別設計兩款小提燈，民眾若想帶回家收藏，到時候手腳得快！主持人：「321請啟動。」在市長侯友宜的帶領下，正式宣佈2026新北燈會即將盛大舉行，今年以勁馬奔騰、新北HiLight為主題，超Q萌主燈模型也曝光！主持人：「請揭曉。」2026新北燈會主燈曝光！ 超限量「兩款小提燈」有夠搶手。（圖／民視新聞）今年主燈紅寶馬，高達15米，以童話繪本為設計發想，融合光影科技與在地文化元素，透過360度動態展演，呈現奔騰躍動的馬年意象，也象徵新北市持續向前、充滿能量。新北市長侯友宜：「今年的主燈大概有15米高，這16個主題燈區裡面，也有加入日本的元素，16個主題燈裡面8個特色活動。」今年新北燈會場地規模較去年擴大兩倍，主題燈區也從10區增加到16區！另外，民眾最期待的2款小提燈，也同步亮相！新北市長侯友宜：「好事轉來好事轉來。」2026新北燈會主燈曝光！ 超限量「兩款小提燈」有夠搶手。（圖／民視新聞）這款Horses好事轉來小提燈，預計發放12萬份，以小朋友最喜歡的旋轉木馬設計，並結合捷運三鶯線、市立美術館、淡江大橋等新北各個景點，另一款，限量3千份的特別版金馬舞錢小提燈，以搖搖馬發想設計，馬背上還附上1元硬幣，象徵馬上有錢，還可以當存錢筒，小朋友組裝起來也很上手！新北市長侯友宜：「這個一隻金馬，金馬有錢金馬動一動錢就來了，底下用金元寶底下都元寶，上面還有一塊。」燈會開幕當天，還有婁峻碩、美秀集團等超強卡司接力演出，南韓國民女神安芝儇也將親臨現場與大家同樂！讓民眾有難忘的馬年燈會回憶！原文出處：2026新北燈會主燈曝光！ 超限量「兩款小提燈」有夠搶手 更多民視新聞報導不甩6個月年終！2個月4人離職...過來人秒懂點1關鍵「比霸王寒流還強」這天平地剩0度？前氣象局長揪差別：1現象不穩定長榮航空抱病值勤返台猝逝 座艙長懲處出爐

民視影音 ・ 10 小時前 ・ 發表留言