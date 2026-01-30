蔣萬安邀市民到松菸體驗跨越時空的夜光浪漫
（記者卓羽榛臺北報導）當夜幕低垂，百年的菸廠古蹟不再只是沉靜的歷史見證者，而是化身為一座如夢似幻的「夜光花園」。
臺北市長蔣萬安今日晚間親自出席松山文創園區的「松菸夜光花園光影展 (The LUMINOUS GARDEN)」開幕典禮，在璀璨的光影交織中，與市民一同見證松菸歷史重要的一刻。
蔣萬安指出，松山文創園區在過去三年中，已穩居全臺北市觀光景點前三名，去(114)年更創下突破 1,000 萬人次造訪的輝煌紀錄。他感性表示，這片土地承載著文創匠人的豐沛能量與年輕人的無限活力，隨著大巨蛋的啟用，以及臺北洲際飯店、秀泰影城等周邊設施的相繼到位，松菸已不只是文創基地，更是串連信義區與東區最繽紛的文化心臟。
蔣萬安說，本次展覽不僅讓松菸這座古蹟呈現另外一種風情和亮麗，最大亮點莫過於與日本藝術團隊合作的沉浸式互動展區。蔣萬安特別分享其中最令他心動的裝置—「數位的蒲公英」。當觀賞者輕輕對著蒲公英吹氣，那晶瑩的絨毛便會隨著虛擬的風，穿越國界飄向日本並落地開花。他笑說，光講著都覺得好浪漫!
蔣萬安表示，今晚的天氣非常好，看著光影在古蹟上幻化出的萬千風情，不但適合情侶一起來，現在放寒假了，更適合一家人攜家帶眷一起來，連他都迫不及待地想帶他家的「老闆」（太太）來體驗。
「松菸夜光花園」將從即日起持續展出至六月底。臺北市政府文化局表示，希望透過這次策展，不僅讓臺北市民感受到空間的蛻變，更要吸引國際觀光客來到臺北後心動造訪的景點，體驗這座城市結合科技、古蹟與人文深度後的獨特魅力。
