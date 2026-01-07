蔣萬安邀黃仁勳出席簽約 李四川：規劃創意科技感儀式、備夜市小吃

台北市副市長李四川。 圖：周煊惠 / 攝

[Newtalk新聞]

輝達執行長黃仁勳預計1月底再度訪台，台北市長蔣萬安今（7日）表示，已邀請黃出席北士科T17、T18簽約儀式，也邀對方實際走走看看，可到附近土地公廟拜拜祈福。台北市副市長李四川下午受訪說，針對規劃簽約儀式已在進行幕僚作業，並透露黃仁勳希望別用一般形式在桌上簽約的方式，大概會規劃較有創意、科技感的方式，也可能準備一些士林夜市好吃的小吃。

李四川下午臨時新增於北市府接受媒體聯訪，針對輝達台灣總部落腳北士科T17、T18，蔣萬安邀黃仁勳出席簽約儀式，李四川說明，就輝達目前的進度跟大家報告，簽約前大概有兩項需要辦，分別為投資計劃書及都市計畫變更。

廣告 廣告

李四川指出，有關投資計劃書，依進度大概1月中就會送進市政府，市府進行審查，絕對會在1月底前審查完畢；另一是預定再26日開針對都市計畫變更的都委會審查，因黃仁勳對現在美國總部有些看法，希望能夠再精進，黃仁勳找了台灣著名建築師姚仁喜承接建築設計，姚也到美國去看過總部，針對要修改的部分，現在已納入所有都市計劃的委員會裡去檢討。若順利，大概在1月底不管是投資計劃書或都市計劃變更都會完成。

李四川提到，剛好黃仁勳預計1月底會來台灣參加輝達尾牙，昨有記者問說若假設蔣萬安市長邀請他來簽約，對方也說很樂意，其實上個月，蔣萬安市長也透過e-mail邀請黃仁勳，包括上次輝達副總ScottEkman來，蔣萬安市長也有邀請他。

李四川說，針對簽約的部分，幕僚作業大概在前兩週就已開始進行規劃，本來形式上希望在桌上簽約，但據雙方幕僚協調，黃仁勳希望不要用那麼僵硬的形式，因此，大概會規劃一個比較創意、有科技感的方式，大概也會帶黃仁勳到T17、T18現場看一看，也許也可邀請輝達在台北的員工去看看新辦公室，當然如果黃仁勳也願意，也會帶他去旁邊有個土地公廟拜拜，並會準備士林夜市一些好吃的小吃，在那做簽約儀式。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

劉世芳遭列台獨頑固份子 王世堅嗆：我隨時能列10大中共好戰名單

黃仁勳月底訪台 蔣萬安：已邀請他出席T17、T18簽約儀式