蔣萬安邀黃仁勳農曆年前來簽約 讓輝達為北市安裝最強AI心臟

輝達將落腳北士科，台北市長蔣萬安與副市長李四川17日赴T17、18基地視察，並表示目前2塊基地已進入都市計畫變更工展程序，1個月後召開變更會議將中間道路取消合併。(記者羅沛德攝)

〔記者何玉華／台北報導〕台北市長蔣萬安今天(17日)一早率領團隊到台北士林科技園區輝達將落腳的T17、T18基地，展現北市府將全面串聯內科、南港、北士科科技廊帶，讓台北成為世界AI發展的「Powerhouse」，他在受訪時表示，目前2基地間的道路將透過都市計畫縫合，都市計畫變更已經在本月10日進入公展程序，1個月後就會由副市長李四川召開都委會審議，未來矗立的不只是輝達海外總部的巨大建物，更是為台北市安裝上全球最強的AI心臟。

蔣萬安說，3年前和市府團隊到T17、T18基地，都在想未來如何發展，今天很高興確定了輝達要落腳。目前最新的進度是都市計畫變更在12月10日進入公展程序，1個月後就會召開都委會，主要就是縫合2基地間的道路，將2塊基地合併。屆時都委會會由李四川召開，「有李副市長坐鎮，我們都非常安心」，未來基地上矗立起的輝達海外總部，不只是一個巨大的建物，更是為台北市安裝上了全球最強的AI心臟。

蔣萬安提到未來的交通規劃，擬定了短中長期，不管是未來的接駁、公車專用道，以及中長期規劃輕軌以及捷運的十字路廊，都能夠及早的因應未來輝達進駐之後所帶來的衝擊。

蔣萬安之前發電子郵件邀請黃仁勳農曆年前來簽約，目前尚未收到回覆；蔣萬安表示，信件中除了邀約，也跟他說明最新的進度，如果1月份能夠順利簽約，屆時他若在台灣，很歡迎他一起參與這樣的儀式。目前還沒有收到回覆，會持續跟輝達台灣或美國總部保持溝通跟聯繫。

