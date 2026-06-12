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即時中心／熊家瑜、彭雨桐報導

於台北市大同區的大龍市場日前成為選戰攻防焦點，在台北市長蔣萬安說出「大龍市場是海砂屋住宅與市場共構首例」後，市場處昨（11）日到議會提專案報告，依舊無法指出大龍市場特色，檢討報告甚至僅薄薄3頁。對此，民進黨台北市長參選人沈伯洋今（12）日回應，沒有人會因「海砂屋改建」而去特定市場買肉，大龍市場改建後人潮減少，原因出在動線設計不良，直言「市府沒有考量攤商、市民的心聲才會變成這樣」。

大龍市場檢討報告僅3頁 遭批「AI都可以寫得出來」

台北市大龍市場改建後，生意每況愈下，繼蔣萬安說出，「大龍市場是海砂屋住宅與市場共構首例」是大龍市場特色後，市場處長黃宏光日前更稱大龍市場「確實沒什麼特色」，引發多位議員不滿。

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與此同時，台北市府推動傳統市場改建，還有7處正在改建或整修，市場處昨日到議會進行專案報告，但大龍市場檢討報告卻在議會結束前才提出，甚至僅薄薄3頁，議員批「AI都可以寫得出來」，要求下周再提完整報告，產發局預算也因此延後審議。

大龍市場動線設計不良 沈伯洋點出癥結

對此，沈伯洋今日受訪時指出，大龍市場改建前後攤商其實沒有改變太多，但有些攤商移走卻沒再移回，主因是「動線設計不良」。他也點出問題根源，在於大龍市場改建時的動線，就把入口設在前面，實際上市民更常從後面開始逛，而沒有走到前面去，這樣一來，大龍市場外圍的攤販就和大龍市場內部的商家就會形成斷裂。

沈伯洋也談及逛傳統市場的經驗，應該是一攤接一攤，愈走到後面愈會迷路，最裡面的攤商也會逛到，這樣才是好的動線設計。此外，他也指出，保安宮是具有歷史人文厚度的地方，帶動人潮的力量不可小覷，應該一起納入動線設計考量。

好心辦壞事？沈伯洋：「沒有聆聽市民心聲的結果」

沈伯洋直言，這些事情在一開始改建的時候就應該要想清楚，但是卻沒有；就像蔣萬安的「吸菸室」，雖然原本立意良善，但沒有考量到每個市民、攤商和附近居民的心聲，所以才會有這樣的結果。

原文出處：快新聞／蔣萬安還跑輔選？市府交不出大龍市場檢討報告 沈伯洋直言：沒聆聽市民心聲

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