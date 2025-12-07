蔣萬安酸政府禁小紅書反中反到變共產黨...劉世芳開嗆「大家都清楚是根據詐防條例」：提出論調的人反對警政署打擊犯罪？

針對近日中國社群平台小紅書被下禁令，台北市長蔣萬安批評政府「反中反到自己都變成共產黨」，引發社會爭議。對此，內政部長劉世芳今（7日）回擊，「我們根據的是詐防條例42條，來龍去脈大家都非常清楚」，並形容，若有小偷到你家時，會跟他說這是行動自由，愛拿什麼東西就拿什麼東西，就表示台灣是一個沒有法治的社會，怎麼會叫箝制言論自由？

近日政府點出社群平台僅小紅書無視打詐需求，多次發函皆遭已讀，遂依法行政限制小紅書，台北市長蔣萬安卻批評是「反中反到自己變成共產黨」，並說人民無法理解也沒辦法接受。

對此，劉世芳點出，第一，台灣並沒有共產黨，台灣是自由民主法治社會，內政部警政署刑事局所處分的是根據詐防條例42條，來龍去脈大家都非常清楚。她質疑，裡面有人濫用侵犯或牽制言論自由的部分，倒覺得要請教一下提出論調的人，反對警政署打擊犯罪？尤其是打擊詐欺犯罪，因為小紅書並沒有在台灣落地，並不遵守台灣自由法治和相關的規範。



劉世芳形容：「就好像有小偷到你家時，你跟他說好，這是你的行動自由，你愛拿什麼東西就拿什麼東西，那就表示台灣是一個沒有法治的社會，怎麼會叫箝制言論自由？」

