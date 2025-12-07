蔣萬安酸禁小紅書是反中反到變共產黨...蘇巧慧回擊「台灣是法治國家」：僅小紅書不配合打詐還「已讀不回」...政府應當有所作為！

內政部近日宣布因小紅書無視法律配合打詐、冷處理不配合，對其展開暫定一年禁令，引發外界討論。台北市長蔣萬安更嗆「反中反到自己變成共產黨」。對此，民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧今（7日）直言，台灣是民主國家，也是法治國家，其他網路服務商都配合政府打詐，唯獨小紅書「已讀不回」，還違反數十項資安規範，政府當然要有所作為。

近日政府點出社群平台僅小紅書無視打詐需求，多次發函皆遭已讀，遂依法行政限制小紅書，台北市長蔣萬安卻批評是「反中反到自己變成共產黨」，並說人民無法理解也沒辦法接受。

對此，蘇巧慧今受訪時表示，台灣是民主國家，從未禁止人民去上中國的任何網站，但台灣也是法治國家，政府的種種防詐、反詐騙作為，其他網路服務商都和政府一起合作，提供反詐騙的合作方案，唯獨小紅書「已讀不回」，而且還違反政府15項資安規範，因此政府應當要有所作為來處理。



被問及民進黨高雄市長初選競爭激烈，前行政院長蘇貞昌替立委邱議瑩站台，被藍營稱是反總統賴清德勢力，蘇巧慧則回應，民進黨是非常有制度的政黨，在初選時會推出最好人選，初選後大家都會合作努力，雖然各有各的交情，但初選之後，大家就是一個隊伍，一起為台灣努力。

