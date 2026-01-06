蔣萬安重大宣示！台北營養午餐全免費 2-15歲生生喝鮮奶

台北市長蔣萬安今天（6日）在市政會議上，宣布三大項重要政策，包含台北市營養午餐將全面免費、教育革新三箭、以及敬老卡功能升級。首先在營養午餐部分，蔣萬安表示，台北市營養午餐從今年起全面免費，確保每一位台北的孩子都能享用高品質、均衡且安全的午餐。蔣萬安更強調，今年市府還要進一步升級為生生喝鮮奶3.0，涵蓋國中生，向下照顧到2歲幼兒，讓台北市2到15歲的孩子都能獲得穩定優質的營養補給。

蔣萬安表示，台北市營養午餐全面免費，守護下一代的健康起跑線。（圖/台北市府提供）

蔣萬安首先表示，台北市營養午餐全面免費，守護下一代的健康起跑線。首先對於孩子的營養政策，他始終堅持再苦不能苦孩子，所以2024年底，當中央喊停班班有鮮奶，市府就決定中央不做台北做，去年成功推動生生喝鮮奶，今年還要進一步升級為生生喝鮮奶3.0，涵蓋國中生，向下照顧到2歲幼兒，讓台北市2到15歲的孩子在關鍵發育期，都能獲得穩定優質的營養補給。

北市府今年還要進一步升級為生生喝鮮奶3.0政策，涵蓋國中生，向下照顧到2歲幼兒。（圖/資料照）

蔣萬安強調，鮮奶只是第一步，而今天市府要再向前一大步，他決定台北的孩子從今年起，午餐免費、營養到位。除此之外，還要推動台北市公私立國小、國中營養午餐全面免費，全面免費的營養午餐能幫助每一個孩子，確保營養均衡，真正做到「營養午餐、午餐營養」，還能更進一步推動營養教育以及食農教育。

蔣萬安直言，營養午餐不應只是一頓飯，更是平權的重要環節，市府發現隨著物價波動，家庭育兒的負擔日益沉重，他們不希望任何一個孩子因為家庭經濟因素，而在餐桌上感受到差異，市府透過全面免費，以營養午餐平均一餐60到70元估計，能直接減輕家長每年上萬元的經濟支出，更重要的是，由市府統一強化食材溯源與品質管控，解決過去因餐費限制，導致食材選擇受限的問題。

蔣萬安最後表示，這是一項未來的投資，要確保每一位台北的孩子都能享用高品質、均衡且安全的午餐，市府就是在厚植城市未來的競爭力，透過實質減輕養育的經濟負擔，將持續打造養育友善的宜居台北，所以營養午餐全面免費不只是福利，更是台北對下一代健康的承諾。

