蔣萬安重陽訪人瑞送祝福

台北市長蔣萬安於重陽節前夕拜訪二位人瑞長者。(記者王誌成攝)

記者王誌成∕台北報導

家有一老如有一寶，為感念長者貢獻，推動敬老精神，台北市長蔣萬安於重陽節前夕拜訪二位人瑞長者。台北市老人人口一一四年九月底止已達五十八萬三千八百零七人，占總人口百分之二十三點九零，目前老人人口比例為全國最高，其中九十九歲以上人瑞長者共一千七百八十八人，顯見台北市是一個宜居的城市。

蔣萬安二十九日表示，台北市身為首善之都，亦致力成為高齡友善之都，因此台北市政府社會局在重陽節（一一四年十月二十九日）當日特別提供全國長者免費搭乘台北捷運、新北捷運及貓纜，全國符合六十五歲以上長者（含持外僑永久居留證之居住台北市長者）及設籍台北市五十五歲以上原住民資格者，可持敬老卡或持身分證明文件至捷運服務台辦理，享捷運、貓纜樂活行。

一一一歲的吳陳若蘭奶奶，民國三十七年攜一家老小從大陸遷台與先行至台灣工作的丈夫團聚，奶奶一直是家庭主婦，育一兒一女，女兒每日中午皆會至住所準備午餐，蔣萬安到訪時，見奶奶與家人之間感情相當融洽，奶奶也分享長壽的秘訣就是快樂，她也拿著舊照片不斷與市長分享，並且給予市長鼓勵及打氣。

九十九歲的施許水錦奶奶從年輕相夫教子，生性樂觀常保開心，喜歡與人交談、常保笑容，保有樂觀向善的心，現在三代同堂含飴弄孫享受天倫之樂。