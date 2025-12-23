蔣萬安鐵腕展魄力？觀傳局取消霸粉歌手王aden跨年演出

[FTNN新聞網]新生代歌手王ADEN日前在校園演出時，因互動爭議引發網路輿論延燒，甚至遭質疑「帶風向網暴未成年女粉」。事件持續發酵後，台北市政府觀光傳播局今（２３）日接獲民眾陳情並完成評估，最終拍板取消王ADEN原定參與的台北跨年晚會演出，引發外界關關注。

台北市觀光傳播局隨後證實，「臺北跨年晚會確定不會有王ADEN的演出。」（圖／北市府提供）

事件起因於王ADEN日前受邀至高中校園參與活動演出，期間一名女學生在現場指示下登台舞蹈，準備與偶像一同享受音樂，卻被王ADEN中斷表演、轉身蹲坐舞台一側，神情明顯不悅，導致現場氣氛瞬間冷卻。改名女學生在發現氣氛不對以後，對王ADEN九十度鞠躬卻遭無視，只好悻悻下台。相關畫面事後在社群平台流傳，引發熱議。

廣告 廣告

隨後，王ADEN將演出片段剪輯後上傳至個人社群，並附上「傻眼中」的文字說明和無言的表情，表示自己的「大跳」被打斷，雖聲稱希望外界不要攻擊該名學生，但影片內容與註解被部分網友解讀為帶風向，質疑其說法不一，甚至可能將未成年學生推向輿論風口，引發網路霸凌疑慮，網友擔心這樣如同公審的舉動會導致該未成年女學生受到大量攻擊。

風波擴大後，有民眾透過Threads向台北市觀光傳播局正式陳情，「陳情王ADEN不適任2026台北跨年表演，請求觀傳局介入評估」，認為其不夠包容、素質有待提高。對此，觀傳局先以官方帳號回應表示「正在處理中」，並強調「我們很重視臺北跨年晚會藝人的形象」。台北市觀光傳播局隨後證實，「謝謝大家的關心，臺北跨年晚會確定不會有王ADEN的演出。」

面對演出遭取消，王ADEN也緊急發出聲明回應，表示自己當初發布影片的本意，「檢討自己當下在台上的臨場反應，並不是希望同學或任何人因此被放進討論，更絕對不可能是煽動網路而去傷害同學」，坦言已重新反省在表達上的分寸。

王ADEN同時指出，未來在舞台上的每一個選擇，都會提醒自己影響的不只是表演本身，也包括所有人的感受，並透露已與團隊達成共識，後續將不再透過社群平台回應相關事件，「希望事情就停在這邊，不再對任何人造成傷害」。

此次市府取消卡司的決定，也引發外界討論，是否象徵對大型公共活動表演者的社會責任與形象標準更加嚴格。相關後續效應，仍有待觀察。

更多FTNN新聞網報導

台北穩定優先！縮短雙城論壇行程 蔣萬安28日當天來回

防跨年恐攻升級維安 蔣萬安拍板12/26高強度演練、研議細胞簡訊

防北捷砍殺引恐慌仿效 蔣萬安強硬下令速辦不實訊息

