蔣萬安雙城談五四！范雲嗆「不敢談六四」：只敢講古不敢論今非常悲哀

台北市長蔣萬安前腳剛離開雙城論壇，解放軍今（29）日卻宣布對台展開「正義使命2025軍演」。民進黨立院黨團副幹事長范雲直言，蔣萬安在論壇上只敢講五四卻不敢談六四，她批評，講古很安全，因可以迴避當代政治的責任，但若只敢講五四，真的是踐踏記得六四的人民。黨團副書記長張雅琳也批評，面對小紅書已讀不回，蔣萬安只說「把話帶到」，難道是傳聲筒？這樣的市長只害怕得罪中國。

蔣萬安昨日在雙城論壇致詞指出，民國八年「五四運動」喊出的「德先生」、「賽先生」，喚起華人世界對這兩大議題的追索。賽先生就是科技與AI；德先生就是「民為邦本，本固邦寧」。他也表示，希望在不久的將來，當大家談論到台灣海峽的時候，想到的不再是波濤與呼嘯，而是和平與繁榮。而對於共軍軍演，蔣萬安則表示嚴厲譴責，強調為政者也應該要克制、以民為本。

民進黨立院黨團上午召開「軍演演給誰看？國民黨還擋嗎？國防預算刻不容緩」記者會。范雲指出，有論者稱讚蔣萬安敢講民國、敢講五四運動，但他只敢講五四卻不敢講六四，違背了他宣稱的民國的「德先生」。范雲表示，「德先生」就是民主，蔣萬安則把民主轉為「民為邦本」，稱是尊重市民、守護人民，「六四尊重市民了？」她批評，講古很安全，可以迴避當代政治的責任，如果只敢講五四，「真的是踐踏記得六四的人民」。

范雲也表示，蔣萬安稱「接觸比抵觸好、對話比對抗好」，但要請他記得民國史的教訓，蔣介石三次國共對話就是因為缺乏實力作為後盾而節節敗退，得到的結果是失敗與喪權辱國。她也呼籲蔣萬安，不要「只敢講古而不敢論今」，還忘了民國的教訓，讓人讀了之後感到非常悲哀。

黨團副書記長張雅琳也表示，蔣萬安在演講中敘述AI結合1999、數位學生證等政策，但是從頭到尾不敢把話講清楚。她指出，兩年來小紅書詐騙案1700件、財損2.5億，外界關切小紅書資安檢測全部不合格，連澳洲也提出相關警告，此外我國政府要求小紅書回應也已讀不回。她質疑，兒少遇到這樣的問題，蔣萬安卻不敢把這件事講清楚，只含糊說「把話帶到」，難道蔣萬安只是傳聲筒？張雅琳直言，一個市長要能真正守護兒少，卻只談科技、不談風險，這樣的市長是不敢為兒少發言的市長，只害怕自己得罪中國。

