蔣萬安雙城論壇「沒講兩岸一家親」！黃暐瀚讚他是「不紅」的國民黨反問：這樣都罵國民黨誰還敢守中華民國?

台北市長蔣萬安日前赴上海參加雙城論壇,遭遇各界批評。政治評論員黃暐瀚今(29)日在直播中為蔣萬安緩頰，直言蔣萬安是國民黨內「比較不紅」的政治人物。黃暐瀚指出，蔣萬安在論壇中強調「民國」與「五四運動的民主精神」，沒有講「兩岸一家親」「九二共識」「中華民族偉大復興」等對岸期待的詞彙，「光是這一點我就覺得他講得還不錯，至少蔣萬安比較不紅。」

軍演是誰的錯？黃暐瀚：他是市長不是三軍統帥

對於蔣萬安上海行後隔天軍演，黃暐瀚認為「演習並不是蔣萬安造成的，不是他害的。」

他舉例說明，「就像我講的,我們買美國的武器沒有到，並不是台灣的錯。並不是台灣故意跟他講說，我給你錢那你不要交我武器。如果是的話，那些政治人物要下台。如果是美國不給，那沒辦法。」

黃暐瀚強調，「蔣萬安等同是冒著被藍營支持者討厭的風險，又被綠營支持者臭罵的這個壓力，他跑去交流。確實讓他很沒面子，可是他是台北市長，他並不是中華民國三軍統帥。我覺得我會給予一定程度的理解跟支持。」

為何還要去交流？冒著藍綠兩邊罵的風險仍願溝通

黃暐瀚分析，蔣萬安這次交流面臨很大壓力。他說，「如果連國民黨內這樣子不願意配合對岸、矮化中華民國的市長你都要往死裡打，那國民黨就再沒有其他人願意站在中華民國的立場跟角度去看了。」

他進一步解釋，「如果連蔣萬安這樣，都不願意太紅，都願意講民主跟民國的人，你都要把他往死裡罵了，那他也沒辦法，他左右為難。他怎麼辦？明天就變紅了，明天就變成是像鄭麗文主席那樣了。」

黃暐瀚表示，「鄭麗文主席也沒錯，她選擇她的路線。我只是跟大家講，她的路線不是我覺得好的路線。我身為中華民國國民我不喜歡看到這樣。但是有沒有人喜歡？有，很多國民黨支持者喜歡。」

該如何看待交流?重點是有沒有出賣中華民國主權

黃暐瀚談到兩岸交流的態度。他說，「兩岸也沒剩什麼交流了。那至少他去交流，並沒有讓對岸誤會都是什麼心向祖國、中華人民共和國、分分鐘都想要統一、台灣是中國一部分。沒有。」

他強調，「那對於願意交流的蔣萬安，我不會用異色眼光看他，他願意交流。然後你要去檢視他交流的內容，有沒有出賣中華民國主權？沒有，他講民國。他並沒有講說『我們都是中國的一部分，我都是中國人』，然後被吃豆腐，誤以為他是中華人民共和國台北市。沒有。所以他有捍衛中華民國。」

兩岸關係怎麼辦?惡霸鄰居還是得務實相處

黃暐瀚對兩岸關係提出「惡霸鄰居」的比喻。他說，「對岸就是一個惡霸，就是一個討厭的壞鄰居。但是你就是住在他隔壁。今天你必須面對說，這個鄰居為什麼這麼不講道理之外，那既然他不講道理，怎麼跟不講道理的鄰居相處？這也是我們的一個人生智慧跟哲學。」

黃暐瀚表示，「民進黨厚植國防，我支持。蔣萬安市長他願意交流，而且是市政交流。藝文的、教育的、學者之間互相往來，這些我不會反對的。但是就是要捍衛我們的國家主權，保護我們台澎金馬台灣安全。那怎麼辦？你得堅毅包容跟團結。」

黃暐瀚強調，自己的立場是捍衛中華民國、保護台灣，只要政治人物沒有出賣主權，願意站在中華民國立場，就應該給予理解。他呼籲，面對對岸威脅，台灣內部更需要「堅毅、包容與團結」。