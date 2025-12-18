蔣萬安雙城論壇前先表態反台獨？陸委會：希望城市交流聚焦市政議題

記者盧素梅／台北報導

陸委會副主委梁文傑。（圖／翻攝畫面）

台北上海雙城論壇將於12月27、28日舉辦，傳台北市長蔣萬安有機會與國台辦主任宋濤會面。對此，蔣萬安表示，現階段還在做最後的確認，包括行程等細節，確認後會再公布。不過，對於蔣萬安日前在北市議會聲稱，自己立場始終如一，就是反對台獨、支持符合中華民國憲法的九二共識的這一番言論，陸委會發言人梁文傑今（18）日表示，希望城市交流就是聚焦於市政議題。

陸委會下午舉行例行記者會，有媒體詢問，蔣萬安在雙城論談登場前，特別表態是說反對台獨跟支持九二共識，相較他2023年的附錄未表態的情況，顯然是有反差，對此，陸委會怎麼看？會提醒赴中時的發言嗎？

對此，梁文傑表示，陸委會的立場就是雙城論壇是兩個城市之間的交流，陸委會還是希望就是聚焦於市政議題。陸委會有注意到蔣萬安最近好幾次談話都有提到，堅定捍衛中華民國，而捍衛中華民國，這是現在台灣大多數人的共同主張，也是最能夠讓大家接受的。

梁文傑並表示，如果蔣萬安能夠充分的表達，甚至如果能夠在適當場合表達，這個對台灣來說，是很有幫助的。

